Podcast gegen das Vergessen

Der Designer Max Schnürer hat das „Tagebuch der Anne Frank“ von Prominenten und Influencern neu einlesen lassen, um Jugendliche zu erreichen.

Eine Dreizehnjährige, zweieinhalb Jahre in einem Haus eingesperrt, isoliert von ihren Freunden. „Es ist vielleicht ein derber Vergleich“, sagt Max Schnürer. Trotzdem hofft er, dass die Geschichte von Anne Frank bei den heutigen, von der Pandemie betroffenen Jugendlichen besonders Widerhall findet.

Schnürer hat das berühmte Tagebuch von prominenten Persönlichkeiten und Influencern neu einlesen lassen und als Podcast herausgebracht. Am Donnerstag, dem Holocaust-Gedenktag anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, wird dieser auf allen bekannten Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Die Idee dazu habe Schnürer schon 2019 gehabt, als er nach einem Diplomarbeitsthema für sein Grafik- und Werbestudium an der Wiener Angewandten suchte. Ihm sei eine Studie der deutschen Körber-Stiftung (von 2017) untergekommen: Vier von zehn Schülern wissen demnach nicht, wofür Auschwitz steht. „Um Gottes Willen! Das war mein erster Gedanke.“ Auch in Österreich oder anderen europäischen Ländern sei es nicht anders. 81 Prozent der Schüler aus Österreich konnten etwa bei einer Befragung gar keine oder nur eine falsche Definition von „Antisemitismus“ anführen.

„Der Holocaust gerät in Vergessenheit“, sagt Schnürer. Auch an den Verharmlosungen bei Corona-Demos, wenn Maßnahmengegner mit Judenstern marschieren, sei das zu erkennen. Mit dem Podcast will Schnürer junge Menschen in Österreich und Deutschland an ihre Verantwortung erinnern. „Die Verantwortung, dass so etwas nicht wieder passiert“, sagt er.

183 Einträge, 46 Sprecher

„Als wir vor ein paar Tagen über unseren Platz spazierten, fing Vater an, über Untertauchen zu sprechen. Er meinte, dass es sehr schwer für uns sein wird, ganz und gar abgeschnitten von der Welt zu leben.“ Der Autor Thomas Brezina liest den Eintrag am 5. Juli 1942. Der letzte, den Anne Frank in Freiheit schreiben wird. Am 6. Juli beginnt ihr Leben im Hinterhaus eines Amsterdamer Wohnhauses.

„Bei manchen Folgen bekommt man einfach Gänsehaut“, sagt Schnürer, der das Projekt mit seiner Designagentur Buero Butter konzipiert und realisiert hat. Der Podcast sei „der bestmögliche Zugang“, um Jugendliche zu erreichen, glaubt er. 183 Einträge hat das Tagebuch, sie werden abwechselnd von 46 Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Neben Brezina sind etwa der Kabarettist Josef Hader oder die TV-Moderatorin Fanny Stapf darunter. „Selbst der Bundespräsident, Alexander Van der Bellen, ist aufgesprungen“, sagt Schnürer, noch leicht ungläubig. Verantwortlich für die prominente Liste ist die Medienexpertin Ina Lins, die die Kommunikationsstrategie des Projekts übernahm.

Anne Frank Fonds, Basel

Unter den Sprechern finden sich auch Namen wie ena.maria.b, Rafi Veni, Vanillaholica oder Masha. Für viele unbekannt, haben diese diese Influencer und YouTuber in der jüngeren Bevölkerung aber enormen Einfluss – und sind damit vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger für den Erfolg des Projekts als diverse Kulturgranden. „Wir haben uns gefragt: Wen gibt es, der Aufmerksamkeit heranzieht?“, und zwar zuallererst auf Social Media, wo Jugendliche unterwegs seien, erzählt Schnürer. Der österreichische Gaming-YouTuber Rafi Veni etwa erreicht auf verschiedenen Kanälen eine Million Follower. „Diese Influencer schaffen es, jedes Beauty-Produkt zu verkaufen“, sagt der 29-Jährige. Warum sollten sie dann nicht auch Jugendliche dazu bewegen können, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen?

„Es wäre vermessen zu sagen, dass es ein perfekt ausgearbeitetes Lerntool ist“, sagt Schnürer. Doch wenn man so wie er in der Schule „gefühlt drei Jahre lang“ über den Holocaust gelernt habe und trotzdem wenig hängen bleibe, müsse man sich „neue Wege überlegen, mit dem Thema umzugehen“, sagt der gebürtige Bayer.

Unter den Sprechern finden sich auch deutsche Prominente. Der Podcast soll möglichst grenzübergreifend wirken. Am 27. Jänner werden sie auf ihren Kanälen dazu aufrufen, sich mit dem Holocaust zu beschäftigen. Dazu geht die Website www.annefrank.digital online, die Hintergrundinformationen zum Krieg liefert. Rund 100 Personen seien an dem Projekt beteiligt gewesen, sagt Schnürer. Geld habe dafür niemand bekommen.

Auf einen Blick „Anne Frank - der Podcast“ ist kostenlos ab 27. Jänner auf www.annefrank.digital und allen bekannten Streaming-Plattformen zu hören. Unter den Sprechern sind Bundespräsident Alexander van der Bellen, Mirjam Unger, Armin Wolf, Yasmo und Gregor Gysi. Hörtipp: Um den Anne-Frank-Podcast und die Arbeit gegen das Vergessen geht es heute auch im Podcast. Anna Wallner spricht mit Barbara Glück, der Leiterin der KZ Gedenkstätte Mauthausen: DiePresse.com/Podcast



