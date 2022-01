Polizeigewalt: Der steinige Weg zur neuen Behörde

Die neu zu gründende Stelle zur Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen gegen die Polizei lässt auf sich warten. Es hakt auf mehreren Ebenen. NGOs wie Amnesty International mahnen dringend Fortschritte ein.

Wenn Polizisten gegen Polizisten ermitteln, besteht nach außen hin immer zumindest der Anschein der Befangenheit. Dies sieht offenbar auch die Bundesregierung so, hat sie doch die Einrichtung einer neuen Behörde ins Regierungsprogramm aufgenommen. Nur: Von der tatsächlichen Schaffung dieser Stelle kann noch immer keine Rede sein.

Die Ausgangslage

„Konsequente und unabhängige Ermittlungen bei Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibeamte“ hat Türkis-Grün bei Amtsantritt versprochen. Die entsprechend einzurichtende Behörde solle eine „multiprofessionelle Zusammensetzung“ aufweisen. Also etwa auch Ärzte, Psychologen, Soziologen, Juristen etc. in ihren Reihen haben.

Dass es Bedarf an einer solchen Ermittlungs- und Beschwerdestelle gibt, lässt sich aus konkreten Fällen polizeilichen Fehlverhaltens ableiten.

Man denke etwa an den aus dem Ruder geratenen Polizeieinsatz anlässlich der Klima-Demo vom 31. Mai 2019 in der Wiener Innenstadt. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Beamter einen am Boden liegenden Mann schlägt. Oder wie Uniformierte einen Mann so fixierten, dass sein Kopf unter einem anfahrenden Polizeibus zu liegen kommt. In einigen Fällen folgten strafrechtliche Verurteilungen der Beamten.

In aller Regel fällt aber auf, dass auf sehr viele Anzeigen keine gerichtlichen Reaktionen folgen. So ergab etwa eine Studie, die der Frage „Wie gehen Polizei und Staatsanwaltschaften mit Misshandlungsvorwürfen um?“ nachging, dass es von 2012 bis 2015 in den beiden untersuchten Staatsanwaltschaften Wien und Salzburg keine einzige Verurteilung von Polizisten gab. 814 Beschwerdeführer hatten Vorwürfe erhoben. Es gab 1518 Fälle (davon 1285 in Wien und 233 in Salzburg). Meist wurden Gewalttätigkeiten angezeigt. Die Studie wurde von der Forschungsstelle für Polizei und Justizwissenschaften (ALES) erstellt.

Hier noch neuere Zahlen: Laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos im November durch den damaligen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gab es 2020 bundesweit 269 Anzeigen gegen Beamte (die meisten, 209, in Wien). Hauptvorwurf: Körperverletzung.

Die Problematik

Die Frage, die derzeit am heißesten diskutiert wird: Wie kann am ehesten Unabhängigkeit garantiert werden? „Nur“ die (ohnedies das Strafverfahren leitenden) Staatsanwaltschaften zu befassen, würde wohl an der Praxis scheitern. Es scheint unwahrscheinlich, dass Staatsanwälte höchstselbst sämtliche Ermittlungen (man denke zum Beispiel an Hausdurchsuchungen) durchführen.

Ohne Mitwirkung operativer Ermittlungs-Profis, sprich: der Polizei, dürfte es schwierig werden, Ergebnisse zu erzielen. Insofern braucht es eine Lösung, um die ermittelnden Beamten frei von Einflüssen aus dem eigenen Apparat zu stellen.

Die Forderungen

Mehrere NGOs und Einzelpersonen fordern, dass bei Einrichtung dieser neuen Stelle internationale Standards sowie Good-Practice-Beispiele herangezogen werden müssen. Und: „Die ermittelnde Stelle darf in keiner hierarchischen oder institutionellen Verbindung zur Polizei stehen“; eine solche Stelle müsse „unbedingt außerhalb der Weisungsbefugnis des Bundesministers für Inneres stehen“ – das forderte am Mittwoch Teresa Exenberger, Juristin bei Amnesty International.

Auch wurde eine Studie, ausgearbeitet von Menschenrechtsbeirats-Mitglied Philipp Sonderegger, vorgestellt, wonach es bei der Mayday-Demo am 1. Mai 2021 in Wien „klare Hinweise auf Misshandlung von Teilnehmern durch die Polizei“ gebe.

Der Ausblick

Wie es aussieht, wird die neue Stelle im Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung (BAK) entstehen. Im Innenressort hieß es am Mittwoch vage: „Die Arbeitsgruppe hat mehrere Konzepte vorgelegt, die sowohl in der Arbeitsgruppe, als auch anschließend auf politischer Ebene zwischen den Regierungsparteien diskutiert werden müssen.“ Weil Besprechungen wegen Corona verschoben werden mussten, sei man zeitlich in Verzug.