Auf den Tag genau 60 Jahre nach der ersten Modeschau von Yves Saint Laurent unter eigenem Namen feiern ihn sechs Pariser Museen von Louvre bis Musée d'Orsay. So etwas hat es noch nie gegeben.

„Chapeau!“, möchte man denjenigen entgegenrufen, die das bewerkstelligt haben: Dass sechs Museen zeitgleich einen Künstler – dass es sich noch dazu um einen Modeschöpfer handelt, ist da noch gar nicht mitgedacht – prominent in ihr Ausstellungsprogramm hieven, kommt einer bravourös gemeisterten Herkulesaufgabe gleich. Und wer dann noch den französischen und besonders Pariser Institutionendschungel mit seinen Eitelkeiten und Fallstricken kennt, wird umso mehr staunen über das Programm von „Yves Saint Laurent aux musées“, der am 29. Jänner startenden Ausstellungshexalogie.

Das Centre Pompidou, der Louvre, das Musée Picasso, das Musée d’art moderne de la ville de Paris, das Musée d’Orsay: All diese weltbekannten Häuser machen mit und geben in den kommenden Monaten Kreationen von Saint Laurent, dem großen, vielleicht größten unter allen Couturiers, Platz in ihren ständigen Sammlungen, um überraschende Blickwinkel zu eröffnen und ein möglichst breites Publikum anzuziehen. Dass auch das von der Fondation Bergé betriebene Musée Yves Saint Laurent de Paris (es gibt noch ein zweites in Marrakesch) mitmacht und in intimerem Setting eine Ergänzung zu den anderen Schauen bietet, versteht sich in dem Zusammenhang von selbst.

„Vor zweieinhalb oder drei Jahren bin ich die bevorstehenden Jubiläen durchgegangen“, sagt Madison Cox, Präsident der Stiftung, die von Saint Laurents Geschäfts- und Lebenspartner Pierre Bergé eingerichtet wurde. „Und da stach einerseits das 60-jährige Jubiläum der Firmengründung im Dezember 2021 he­raus, aber auch das Datum der ersten Modeschau von Yves Saint Laurent unter eigenem Namen, am 29. Jänner 1962.“ Und so fasste er den Plan, auf exakt dieses Datum hinzuarbeiten und eine wahrhaft ambitionierte Idee umzusetzen.

Schaffenskraft. Yves Saint Laurent gilt als einer der talentiertesten und maßgeblichsten Couturiers der gesamten Modegeschichte. Am 29. Jänner 1962 zeigte er seine erste Kollektion unter eigenem Namen. © Estate of Jeanloup Sieff © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN- Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI

Werke im Dialog

Eine reine Modeausstellung sollte es freilich nicht werden: 2010 etwa sahen 300.000 Besucherinnen und Besucher im Petit Palais in Paris eine umfangreiche Retrospektive. Eine maßgebliche Referenz ist außerdem die große Ausstellung, die das Metropolitan Museum in New York 1983 zeigte: Die Schau stellte eine Premiere in der Geschichte des Modeausstellungswesens dar, erstmals stand die Arbeit eines lebenden, zeitgenössischen Designers im Mittelpunkt. Die legendäre Moderedakteurin Diana Vreeland hatte sie initiiert: „Und das nach gerade einmal 20 Karrierejahren!“, gibt Madison Cox zu bedenken.

Saint Laurent hatte sich ja schon lang vor seinem Ableben am 1. Juni 2008 aus der Mode zurückgezogen: Am 22. Jänner 2002, also ebenfalls beinahe auf den Tag genau zum Jubiläum seines ersten Defilees, zeigte Saint Laurent seine letzte große Couture-Kollektion im Centre Pompidou und zog sich anschließend aus der Mode zurück. „Diese umfangreiche Kollektion war eine wichtige Referenz für uns und die Ausstellung, die wir im Musée Yves Saint Laurent in der Avenue Marceau zeigen“, erklärt Cox. Dort wird man sich auf den kreativen Prozess und die Handwerkskunst konzentrieren; neben Schnittmustern und in grober Baumwolle ausgeführten Probemodellen gibt es Skizzen zu sehen: „328 Skizzen zu den 340 bei seiner letzten Kollektion gezeigten Modellen haben wir noch“, so Cox. „Neben mir und den zwei Kuratoren ist Yves Saint Laurent quasi selbst als vierte Person für dieses Kapitel der Ausstellung verantwortlich.“

Selbst wenn das Modeschaffen in Paris – auch aus historischen Gründen – einen anderen Stellenwert hat als in den meisten anderen Metropolen, spricht es Bände hinsichtlich des Ausnahmetalents und der Anerkennung des Couturiers als Genie, dass Madison Cox mit den zugezogenen Kuratoren Stephan Janson und Mouna Mekouar sein Vorhaben umsetzen konnte. Die Gespräche mit den Führungsteams der verschiedenen Häuser mussten pandemiebedingt (die Vorbereitungen starteten akkurat im Frühling 2020) virtuell stattfinden. „Zu allem Überfluss kam es dann vergangenes Jahr noch zu einer Rochade an der Spitze einiger Museen, sodass wir unsere Pläne nochmals neu dar­legen mussten“, erinnert sich Cox an die etwas nervenaufreibenden Vorbereitungen.

Ein wichtiges Argument für die einzelnen Häuser, die zu den bekanntesten Museen der Welt zählen, war die Möglichkeit, durch die selektive Durchmischung von ständiger Sammlung und in diesem Kontext überraschenden Modekreationen neue Perspektiven zu eröffnen – und zugleich wohl auch erhoffte neue Besucherinnen und Besucher auf einen ungewohnten Parcours durch die Ausstellungsräume zu schicken.

Satellit in Marrakesch

„Zwischendurch haben wir uns wie Fischer gefühlt, die eine Leine auswerfen und abwarten, was sich einholen lässt“, erinnert sich Madison Cox. Phasenweise habe es auch Gespräche mit Museen in New York gegeben, etwa dem MoMA, dem Botanischen Museum in Brooklyn oder dem Studio Museum in Harlem mit Positionen der afrikanischen Diaspora. Diese Vorhaben ließen sich aus organisatorischen Gründen nicht umsetzen wie geplant, woran auch die zeitversetzten Schließungen in Lockdownphasen schuld waren.

Ein weiteres Kapitel, das als Ergänzung zu dem Pariser Treiben gelesen werden kann, ist die Schau, die das Musée Yves Saint Laurent in Marrakesch zeigt. „Une amitié marocaine“ soll die Verbindung zwischen Saint Laurent, dem Amerikaner Fernando Sanchez und der Marokkanerin Tamy Tazi aufzeigen. Cox: „Wenige wissen, dass Kleiderformen in der berühmten ,Collection russe‘ eigentlich marokkanisch sind – auch darauf wollte ich hinweisen“. Auch hier also eröffnet sich ein neuer Blickwinkel auf ein Œuvre, das noch immer Überraschungen bereithält.

Info: „Yves Saint Laurent aux Musées“. Die Ausstellungen in sechs Pariser Museen laufen vom 29. Jänner bis 15. Mai. Details zum Programm auf museeyslparis.com

("Die Presse Schaufenster" vom 28.01.2022)