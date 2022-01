Wie Peking und Moskau die EU-Eliten einseifen

Das Europaparlament legt in einem brisanten Bericht offen, wie ausländische Mächte - allen voran Russland und China - die öffentliche Meinung in Europa manipulieren. Das geschieht zu oft mittels europäischer Politik-Söldner - auch solcher aus Österreich.

Am Mittwochnachmittag ereilte mich ein Anruf eines guten, alten Freundes von „Radio Free Europe“, der mir eine exzellente Frage stellte: warum geht niemand in Europa auf die Straße, um gegen die russischen Kriegsdrohungen zu demonstrieren? Ich weiß es nicht. Aber es ist schon erstaunlich: 2003 protestierten europaweit Millionen gegen den vom Westen geführten Krieg gegen Saddam Husseins totalitäres Regime im Irak. Das war schon legitim, im Rückblick sogar noch mehr als damals. Doch wo sind all diese Friedensfreunde heute, wo Wladimir Putin eine enorme Streitmacht an den Grenzen der Ukraine konzentriert?

Vielleicht hat das westeuropäische Desinteresse an den Aggressionen des Kremls, die sich ja nicht nur auf die Ukraine beschränken, wie jeder Balte, Pole oder Montenegriner (hallo, russischer Putschversuch 2016!) erzählen könnte, mit der Art und Weise zu tun, was unsere Politiker - oder zumindest einige von ihnen - uns über den Kreml, Putin und dessen imperialistische Gelüste erzählen. Denn ziemlich viele unserer ehemaligen Regierungschefs und Minister landen ziemlich rasch nach Amtsende im Solde des Kremls. „Elite Capture“ nennt man das im Fachenglisch der Kleptokratie- und Autoritarismusforscher. Genau darüber hat ein Sonderausschuss des Europaparlaments am Dienstag einen lesenswerten Bericht abgeschlossen - der im Lichte der gegenwärtigen russischen Kriegsgefahr und der Drohungen des kommunistischen Regimes in Peking gegenüber seinen Nachbarn und dem Westen noch bedeutsamer ist als ohnehin.

Worüber Brüssel redet

18 Monate hat dieser Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation sich mit ebendiesen Fragen befasst - und auch damit, was die Europäer dagegen tun können. Ich kann Ihnen, wenn Sie an diesen Fragen Interesse haben, die zahlreichen exzellenten Anhörungen mit Fachleuten ans Herz legen, man kann sie alle auf der Website des Ausschusses anschauen und -hören.

Sein Abschlussbericht ist ein lesenwertes und, wie eingangs erwähnt, politisch hoch aktuelles Dokument (das Plenum des Parlaments wird bei seiner März-Sitzung über ihn abstimmen).Die Abgeordneten sind „besorgt über den überwältigenden Mangel an Bewusstsein über die Schwere der gegenwärtigen Bedrohungen durch autoritäre Regime, die alle Ebenen und Sektoren der europäischen Gesellschaft angreifen und deren Ziel es ist, die Legitimität der Behörden zu untergraben und die politische und soziale Fragmentierung zu vertiefen.“ Der EU fehle es an „angemessenen und ausreichenden Maßnahmen, um diesen Einmischungsversuche vorzubeugen, sie aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken“, was dazu führe, dass „Einmischung eine attraktive Taktik für böswillige Akteure ist, weil die Risiken, sanktioniert, oder überhaupt bemerkt zu werden, sehr niedrig sind."

„Elite Capture“, also das Kapern von politischen Eliten, sei eine der wirksamsten Taktiken, um sich auf inkorrekte Weise in Europas Demokratie einzumischen. „Ihr Wissen, das oft auf vertraulicher Information und Kontakten basiert, wird dann auf Kosten der strategischen Interessen der EU und ihrer Mitglieder verwendet“, hält der Bericht fest. „Diese Operationen werden oft mit industriellen Lobbyingstrategien verknüpft, wo wirtschaftliche und politische Ziele verschmelzen.“ Einige Länder seien besonders aktiv im Kapern der Eliten, „vor allem Russland und China, aber auch Saudiarabien und andere Golfstaaten“, so der Bericht weiter.

Dann nennt er bekannte und überraschende Namen: allen voran natürlich den früheren deutschen Kanzler Gerhard Schröder (Gazprom) - aber auch den früheren finnischen Ministerpräsidenten Paavo Lipponen, der ebenfalls von Gazprom angeheuert wurde. Der Kreml beziehungsweise Gazprom habe in beiden Fällen damit bezweckt, „das Zulassungsverfahren für Nord Stream 1 und 2 zu beschleunigen.“ Karin Kneissl, die frühere, von der FPÖ nominierte Außenministerin in der schwarzblauen Regierung unter Sebastian Kurz wird mit ihrem Job im Board des Ölkonzerns Rosneft ebenso erwähnt wie gleich zwei frühere konservative französische Premierminister: François Fillon im Board des Ölunternehmens Sarubeschneft, und Jean-Pierre Raffarin, der „aktiv Chinas Interessen in Frankreich bewirbt“. Außerdem erwähnt wird der frühere tschechische EU-Kommissar für Erweiterung, Štefan Füle, der für das chinesische Energieunternehmen CEFC China Energy gearbeitet hat, ein zweiter finnischer Ministerpräsident, nämlich Esko Aho, der im Aufsichtsrat der russischen Sberbank sitzt, Jean-Marie Le Guen, ein ehemaliger französischer Minister während der Präsidentschaft von François Hollande, im Aufsichtsrat von Huawei France, und der frühere belgische Premierminister, Yves Leterme, der für den chinesischen Investmentfonds ToJoy tätig ist.

Drei ehemalige österreichische Bundeskanzler fehlen in dieser natürlich nicht abschließenden Aufzählung: Alfred Gusenbauer, der es als Lobbyist allen voran kasachischer Regimeinteressen zur Wohlstand, aber auch einem nicht sehr schmeichelhaften Leumund gebracht hat, Wolfgang Schüssel, der im Aufsichtsrat von Lukoil sitzt (und dort übrigens für Personal- und Entgeltfragen zuständig ist), und Christian Kern, Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen (was er mir einmal damit begründet hat, dass er das für ein unglaublich spannendes Unternehmen halte, das er gerne weiterentwickeln möchte).

Bemerkenswert, dass alle drei Alt-Kanzler dem ansonsten so scharfsichtigen Ausschuss entgangen sind. Das hätte eigentlich den beiden österreichischen Mitgliedern, Andreas Schieder von der SPÖ und Lukas Mandl von der ÖVP, auffallen müssen. Aber das können die beiden ja noch immer ändern, indem sie vor der Plenarabstimmung die drei Namen dem Bericht hinzufügen.

Zumal allen voran Kern sich aktuell in der Rolle des Russland-Erklärers und Putin-Verstehers gefällt. Am Sonntagabend erst dozierte er beim ORF „Im Zentrum“ darüber, dass man ja bitte Empathie aufbringen müsse, um „es wie die andere Seite zu sehen." Die Dinge wie Putin sehen? Wirklich?

Der Bericht wurde im Ausschuss übrigens mit 25 Ja-Stimmen zu acht Nein-Stimmen angenommen, bei einer Enthaltung. Die acht Abgeordneten, die gegen dieses Dokument waren, sind: der AfD-Mann Nicolaus Fest (der gegenüber Parteikollegen den Tod des Parlamentspräsidenten David Sassoli mit den Worten „Endlich ist das Drecksschwein weg“ kommentiert hatte); Thierry Mariani von der Le-Pen-Partei Rassemblement National, ein notorischer Apologet des syrischen Diktators Assad; Andrea Bocskor und Balázs Hidvéghi von Viktor Orbáns Fidesz-Partei; die linksradikale Irin Clare Daly, die sich nicht entblödete, Pro-Assad-Milizen zu besuchen und zu loben, sowie ihr spanischer Parteigenosse Manu Pineda, der erst neulich in einer Debatte über die Niederschlagung der Demokratie in Hongkong erklärte, das sei Chinas interne Angelegenheit, und die Kommunistische Partei könne im Land machen, was sie wolle; sowie der Niederländer Robert Roos, der sich erst voriges Jahr von der rechtsextremen Partei FvD Thierry Baudets abgespalten hatte, und der Spanier Jorge Buxadé Villalba von der nicht minder rechtsextremen Partei Vox, ein glühender Verehrer der faschistischen Franco-Diktatur.

Worüber Brüssel reden sollte

22 Jahre: so lange ist es her, seit bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission die erste Beschwerde über angeblich marktmissbräuchliches Verhalten des US-Chipkonzerns Intel eingebracht wurde. Ich glaube mich dunkel erinnern zu können, dass ich damals noch Haare auf dem Kopf und erst kurz zuvor erstmals in meinem Leben das magische „Internet“ erkundet hatte. Die Intel-Causa ist seither noch immer nicht abgeschlossen, und sie könnte gut und gerne ein volles Vierteljahrhundert dauern. Denn falls die Kommission beschließt, gegen das Urteil des Gerichts der EU in Luxemburg zu berufen und die Annullierung ihrer (übrigens auch schon 2009 verhängten) Geldbuße von 1,06 Milliarden Euro beim Gerichtshof der EU zu beeinspruchen, werden die Mühlen bis zu dessen Urteil noch einige Zeit weiter mahlen.

Kann sich die auf ihre Basis als Rechtsgemeinschaft so stolze EU so einen trägen Lauf der Dinge leisten? Zumal auch in politisch heiklen Verfahren die Entscheidungen oft erst fallen, wenn der Schaden schon angerichtet ist. Die Central European University war beispielsweise vor den Nötigungen der nationalautoritären Regierung schon längst aus Budapest nach Wien emigriert, als der EuGH befand, dass das ungarische Hochschulgesetz unionsrechtswidrig sei. Auf sein Urteil in der Frage, ob die österreichische Indexierung der Familienbeihilfe legal ist, werden die dadurch um einen inhärenten Teil ihrer Entlohnung gebrachten osteuropäischen Pflegerinnen auch vermutlich mehr als drei Jahre nach deren Einführung am 1. Jänner 2019 gewartet haben.

„Justice must not only be done, it must also seen to be done": diesen Satz habe ich mir aus meiner Einführungsvorlesung in die Rechtsphilosophie am Juridicum gemerkt (da hatte ich übrigens noch keine Ahnung, was das Internet überhaupt ist). Gerechtigkeit muss also nicht nur geübt werden, sondern das muss auch klar sichtbar geschehen. Aber welche Gerechtigkeit ist jene, die sich erst nach vielen Jahren zeigt? Die Glaubwürdigkeit der Kommission als Hüterin der Verträge, aber auch des EuGH als oberster Instanz des Unionsrechts hängt davon ab, dass man als Bürger in halbwegs annehmbarer Zeit zu seinem Recht kommt.

Worüber Brüssel lacht

Wie schon vor einem Jahr landete auch heuer ein großes Kuvert mit dem Absender „Europäischer Rat“ in meinem Briefkasten. Darin befand sich eine gedruckte Sammlung der wichtigsten Reden, die Charles Michel, Präsident desselben, im vorigen Jahre gehalten hat. „2021 war ein Jahr der Kontraste für die Europäische Union, voller Erfolge, aber auch voll schwieriger Momente, die uns geprüft haben“, gibt er uns zum Geleit mit. Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen. Unter den „acht prägenden Momenten“ des Alten Jahres fehlt jener, der Michel kurz fast weltberühmt gemacht hatte, nämlich das „Sofagate“ von Ankara, als er beim gemeinsamen Staatsbesuch mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forsch auf den einzigen freien Stuhl neben Präsident Erdogan zuschritt, worauf ihr nur der Platz auf dem Sofa blieb. Dafür will er aber immerhin „gemeinsam mit Afrika das Paradigma ändern“. Als Michel übrigens voriges Jahr die erste Ausgabe dieser Redensammlung vorstellte, unkte er, die kurz zuvor erschienen Memoiren Barack Obamas hätten ihn inspiriert...

Was Brüssel liest

Noch einmal zurück zu den bemerkenswerten Einlassung von Altkanzler Kern zu Russland und der Ukraine im ORF. Der hatte unter anderem den verstorbenen früheren Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, mit folgendem, wie er sagte, „großen Wort“ zitiert: „Ohne die Ukraine ist Russland ein großes Land, aber mit der Ukraine ist sie ein Imperium.“ Was genau Kern damit aussagen wollte, schien ihm selbst nicht ganz klar zu sein, er sprach davon „Interessenspolitik“ und davon, dass es „kein Europa gegen Russland geben“ könne (wer davon überhaupt redet, ist mir schleierhaft, ich kenne niemanden, aber vielleicht hat Herr Kern über seine Kanäle bei seinem Brötchengeber, den Rossijskije schelesnyje dorogi, ja Insiderinformationen).

Aber: hat „Zbig“ das wirklich so gesagt? Eine schnelle Quellenrecherche sagt: nein. Und er hat auch genau das Gegenteil dessen gemeint, was Kern ihm posthum in den Mund legt. Vielmehr schrieb er im Jänner 1994 im Magazin „Foreign Affairs“ dies: „Es kann nicht oft genug betont werden, dass Russland ohne die Ukraine aufhört, ein Imperium zu sein, dass Russland aber automatisch ein Imperium wird, wenn die Ukraine verleitet und unterworfen wird."

Zur Erinnerung: 1994 war die Zeit von Jelzin und Clinton, als die rosige Hoffnung in Washington blühte, Russland werde sich rasch zu einer prosperierenden Demokratie entwickeln, mit der sich freundschaftliche Verhältnisse spinnen lassen. Doch Brzezinski, der in seiner Familiengeschichte hautnah erlebt hatte, was es heißt, wenn Länder wie Polen zwischen zwei Hegemonialmächten zermalmt werden, traute dem schönen Schein nicht. Russland, pflegte er zu sagen, könne entweder eine Demokratie sein, oder ein Imperium - aber nicht beides. Und schon damals, in den 90er-Jahren, witterte er, dass der Zug eher Richtung Imperium gehen würde.

Im Jahr nach Erscheinen dieses Texts übrigens unterzeichneten Russland, die USA und das Vereinigten Königreich in Budapest das gleichnamige Memorandum, im Rahmen dessen Russland die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine, Kasachstans und von Belarus zu achten sich verpflichtete, woraufhin die drei vormaligen Sowjetrepubliken die auf ihrem Boden stationierten Nuklearwaffen aufgaben.

Wem nun der Kopf schwirrt, dem sei diese nüchterne und sachkundige Zusammenfassung des Konflikts um die Ukraine zur Lektüre empfohlen.