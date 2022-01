Wer im Job keine Emojis verwendet, ist ihn vielleicht bald los

Forscher zeigen: Die Nutzung der infantilen Piktogramme verrät, wie engagiert die Mitarbeiter im Home-Office sind. Gut zu wissen?

Unsere Chefs meinen es gut mit uns. Sie wollen unsere Gefühle kennen. Nicht aus Empathie, sondern weil Berater ihnen einreden: Wer gut drauf ist, ist auch produktiver. Im Büro war das leicht zu überwachen: Wer lächelt? Wer legt die Stirn in Falten? Aber nun hocken die meisten im Home-Office. Für ein paar Minuten Videokonferenz reißen sich alle zusammen. Den Rest der Zeit geben Mitarbeiter nur noch schriftliche Lebenszeichen von sich, per E-Mail, Slack und Co. Da sieht man keine Emotionen mehr, nur noch Emojis: Daumen hoch, Haken drunter, laut lach, lieb schau, traurig blick – der piktografische Kinderkram hat unsere Arbeitswelt erobert. Könnte man das nicht auswerten . . .? So entstehen Studien wie die am Mittwoch auf Plos One veröffentlichte. Ihre Autoren haben chinesische Namen, einige werken in Peking – aber wir wollen ja nicht immer gleich den Überwachungsstaat an die Wand malen.

Jedenfalls haben die Schnüffler im Dienste der Wissenschaft über 60 Millionen Beiträge auf Github ausgewertet. Das ist die beliebteste Arbeitsplattform für Programmierer, jene Pioniere der asozialen Arbeit, die schon vor den Corona-Maßnahmen massenweise allein und in virtuellen Teams vor sich hin tüftelten. Für sie lässt sich zeigen: Wer gar keine Emojis verwendet, ist im Jahr darauf mit dreifach erhöhter Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf der Plattform tätig. Ein gefrusteter Wackelkandidat also, den man als Personaler besser proaktiv auf die Abschussliste setzt. Wer hingegen den Piktogrammen frönt, arbeitet mehr, macht weniger lange Pausen und ist künftig noch engagierter.