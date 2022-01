Warum Dänemark trotz Rekordzahlen die Corona-Maßnahmen abschafft

In Kopenhagen prosten sie sich zu. Bald auch wieder in Nachtclubs.

Ab 1. Februar sollen die Dänen ihr altes Leben und ihr „Lächeln“ zurückbekommen - trotz einer Inzidenz von 5000. „Ich weiß, dass das paradox klingt“, sagt die Regierungschefin.

Nur wenige Schauplätze in Europa zählen zurzeit mehr Corona-Neuinfektionen als Dänemark. Trotzdem: Als Matte Frederiksen, die Regierungschefin dort, am Mittwochabend vor die Presse trat, hatte sie „unglaublich gute Nachrichten“ zu verkünden. Das Land bekäme sein „Lächeln“ zurück und das Leben, wie es vor Corona war. Es verabschiede sich von den Corona-Beschränkungen. „Dänemark öffnet“, erklärte die 44-jährige Sozialdemokratin.

Was das heißt? Am 1. Februar fallen in dem nordischen Königreich die Masken - der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz in Geschäften, Öffentlichen Verkehrsmitteln oder Restaurants wird abgeschafft. Aber nicht nur das.