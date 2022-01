Es gibt Wichtigeres als Satzgliederbestimmen und Luftmaschenhäkeln!

Über einen Ort, an dem Eltern gleichzeitig Schule spielen und arbeiten sollen. Ein Brief an die Lehrerinnen und Lehrer dieses Landes.

Diese Woche kam die Hiobsbotschaft per Mail: In der Klasse unseres Sohnes wurden zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet, die Schule bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wir, die beiden Vollzeit berufstätigen Elternteile, sind gewillt in dieser Ausnahmesituation ihr Bestes zu geben. Ich, die Mutter, bleibe zuhause (bitte, wem wollen wir hier etwas vormachen?).

Ich versuche, die beiden gleichermaßen herausfordernden Tätigkeiten – Homeoffice und Homeschooling – so gut wie möglich zeitgleich zu bewältigen. Während des Vormittags trudeln in unregelmäßigen Abständen Emails herein: Wir mögen bitte sämtliche Arbeitsblätter aus dem Sachunterricht abarbeiten. Auch die Mathematik- und die Deutschaufgaben sind laut Plan zu erledigen. Und ein paar Luftmaschen sollten auch schon einmal gehäkelt werden. Langsam wächst Unmut in mir. Ist es Böswilligkeit, die mir da entgegenschlägt? Ignoranz? Echte Ahnungslosigkeit?

Am mittleren Nachmittag sind die Aufgaben erledigt. Und ich auch. Ich will nicht mehr. Dabei habe ich noch Glück, wohne in einem Haus mit Garten. Wie mag es den anderen Familien gehen, die sich in so einer Situation wiederfinden und vielleicht in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohnen? Den Kindern, denen vielleicht niemand bei ihren Aufgaben helfen kann? Den Eltern, die um ihren Job fürchten müssen oder denen die Decke auf den Kopf fällt, vor lauter aufeinander hocken? Aber dieser Ort, an dem Eltern gleichzeitig Schule spielen und arbeiten sollen, scheint ein Paralleluniversum zu jenem der Lehrerinnen und Lehrer zu sein. Kein Kontakt. Sollte nicht gerade jetzt allen klar geworden sein, dass es manchmal Wichtigeres gibt, als Satzgliederbestimmen und Luftmaschenhäkeln? Nämlich die Gesundheit, den Familienfrieden und, ja, das Leben selbst?

Sarah Estermann, stellvertretende Chefredakteurin Moments Magazin, ehemalige Lehrerin und Mutter