Georg Sutterlüty

Der 1974 geborene Historiker und Publizist ist Obmann des Kulturvereins Bahnhof in Andelsbuch und Herausgeber des „Bregenzerwald Lesebuchs. Einblicke in die Talschaft an der Ach“. Er lehrt an der HTL Dornbirn Bewegung und Sport, Geschichte sowie Ethik.