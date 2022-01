Wie man in China einen Serienmörder fängt

In Zhou Haohuis Kriminalroman „18/4 - Der Hauptmann und der Mörder“ heftet sich eine Sondereinsatzgruppe der Polizei an die Fersen eines Serienmörders und bleibt zunächst chancenlos. Der Auftakt zu einer vielversprechenden Trilogie.

Zhou Haohuis "18/4 - Der Hauptmann und der Mörder", der vielversprechende Auftakt zu einer Trilogie - ist ein klassischer Kriminalroman im besten Sinne. Zwar wird die Tiefe der handelnden Charaktere vernachlässigt, aber an Rasanz, unvorhersehbaren Wendungen und vielen offenen Fragen, die geklärt werden müssen, hat dieses Buch eine Menge zu bieten. Überraschend offen werden auch Themen wie Polizei-Korruption und die Privilegien der Reichen in China abgehandelt.

Es ist aber vor allem die Ausgangssituation, die Hollywood aufmerksam machen muss. Ein Killer, der bereits vor 18 Jahren zuschlug, kündigt in der Millionenstadt Chengdu per Todesanzeigen an, wen er wann und warum ermorden wird. Der Serienmörder nennt sich selbst Eumenides - das ist ein anderer Name für die Furien in der griechischen Mythologie, also die Rachegöttinnen. "Der Legende nach haben die Eumeniden all jene zur Strecke gebracht, die schwere Verbrechen begingen", heißt es an einer Stelle des Buches. Eumenides sorgt also, zumindest aus seiner Sicht, dort für Gerechtigkeit, wo die Polizei es nicht tut.