Deutsche Bank mit Milliardengewinn

Die Bank fährt den höchsten Gewinn seit Jahren ein. Die EZB prüft inzwischen russische Szenarien.

Die Deutsche Bank hat mit einem Milliardengewinn das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre eingefahren. Damit knüpft der Frankfurter DAX-Konzern an erfolgreiche Zeiten an. Wenn es nach Konzernchef Christian Sewing geht, wird das in der nächsten Zeit auch so bleiben. Am Donnerstag betont er noch einmal: „Wir haben die Deutsche Bank nachhaltig zurück in die Gewinnzone und auf Wachstumskurs gebracht. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass uns von diesem Kurs nichts mehr abbringt.“

Vor allem das Investmentbanking stellt sich als Cash Cow für die Deutsche Bank heraus. Die Sparte steigerte ihren Vorsteuergewinn zum Vorjahr um 17 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu kam das Privatkundengeschäft auf lediglich 366 Millionen Euro.