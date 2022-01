Karl Spiehs: Fünf Jahrzehnte heile Fernsehwelt

Karl Spiehs, der legendäre Produzent und Wahlkärntner, starb im Alter von 90 Jahren.

Ein gewisser Thomas Gottschalk war noch Radiomoderator, als ihn Karl Spiehs anrief und fragte: „Burli, willst einen Film machen?“ Es wurden mehrere Filme, sie hießen „Piratensender Powerplay“ oder „Supernasen“ und wurden zu den großen Kassenerfolgen der Achtzigerjahre.

Schon als Teenager hatte der 1931 geborene Spiehs im elterlichen Gasthof in der Stadtgemeinde Ternitz kleine Konzerte und Lesungen veranstaltet, für die er u. a. Paul Hörbiger und Hans Moser engagieren konnte. In den 1950er-Jahren wurde er Assistent von Franz Antel. Mitte der 1960er-Jahre gründete Spiehs zunächst seine eigene Produktionsfirma, ehe er bei Paul Löwingers Lisa Film einstieg, deren Alleineigentümer er später wurde.

„Habe keinen Bildungsauftrag"

Dass harmloser Klamauk mit Hang zum Trash zum großen Teil sein Metier waren, daraus machte er nie ein Hehl. Er habe „keinen Bildungsauftrag“ sondern wolle „Unterhaltung produzieren“, erklärte er. In Summe verantwortete er in gut fünf Jahrzehnten mehr als 300 Kino- und Fernseh-Produktionen, viele davon am Wörthersee gedreht, wo Spiehs seinen Sommersitz hatte, einige werden nun in memoriam gezeigt.

Bereits am Donnerstag (27. Jänner) zeigen die „Seitenblicke“ um 20.05 Uhr einen Nachruf und ORF III blickt im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf das bewegte Leben des Filmproduzenten zurück. Ebenfalls auf ORF III folgt am Freitag um 20.15 Uhr „Maigret und sein größter Fall“, danach „Hochwürden erbt das Paradies“. ORF 2 zeigt am Samstag um 13.30 Uhr „Ein Schloss am Wörthersee“, im Anschluss „Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut“ aus 1971 mit Roy Black und Uschi Glas. Um 22.05 Uhr zeichnet Otto Retzer in einer Dokumentation den Weg des Niederösterreichers von den Anfängen im Wirtshaus bis zu TV-Erfolgen wie „Klinik unter Palmen“ oder „Traumhotel“ nach. Dem folgen die „Supernasen“ und „Mama Mia – Keine Panik“.

Am 5. Februar zeigt ORF 2 den Zweiteiler „Die Rückkehr des Tanzlehrers“ von Henning Mankell mit Tobias Moretti, Veronica Ferres, Maximilian Schell. Die Plattform Flimmit würdigt das Schaffen des Produzenten, von dem manches als Kult gilt, mit einer Kollektion. Spiehs verstarb am Donnerstag im Alter von 90 Jahren, wie seine Produktionsfirma Lisa Film mitteilte.