Einheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) rücken in Hasakah gegen den IS vor.

Nach dem IS-Angriff auf eine Haftanstalt in Hasakah drängt Riyad Dirar, Co-Präsident des Demokratischen Rates Syriens, auf Unterstützung im Umgang mit den Tausenden IS-Gefangenen in der Region.

Die Presse: Bei seinem Angriff auf Hasakah und das Gefängnis in der Stadt hat der Islamische Staat, IS, ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Wie gefährlich ist die Jihadistenorganisation noch?

Riyad Dirar: Die Welt hat gedacht, der IS sei besiegt. Aber das ist nicht der Fall. Die IS-Kämpfer sind nur untergetaucht und haben Schläferzellen gebildet. Es besteht nach wie vor die Gefahr, dass der IS zurückkehrt.

Wie konnte eine Lage wie im Gefängnis von Hasakah überhaupt entstehen?

Nach dem Fall der letzten IS-Hochburg in Baghuz haben wir viele Gefangene gemacht. Sie wurden auf verschiedene Gefängnisse verteilt. Das größte ist in Hasakah, und es ist eigentlich ungeeignet für eine so hohe Zahl an Gefangenen. Viele von ihnen kommen aus anderen Staaten, auch aus Europa. Wir haben um Unterstützung gebeten und Gespräche mit Ländern geführt, deren Staatsbürger in diesen Gefängnissen sitzen. Wir haben uns auch an internationale Organisationen gewandt. Aber es gibt leider keine Antwort, keine Unterstützung.

Es ist ja auch ein menschenrechtliches Problem, Personen – auch wenn sie IS-Kämpfer waren – einfach jahrelang ohne Prozess zu inhaftieren.

Wir hatten nicht geplant, so viele Menschen so lang einzusperren. Wir haben darum gebeten, dass für diese Gefangenen Prozesse mit internationalen Richtern abgehalten werden.