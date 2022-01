Wie man vermisst, was man nicht mochte

Ein Bahnhof ohne Rollkoffer ist bloß Erinnerung.

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das betrifft nicht zuletzt auch jene, die für sie arbeiten. Tröstlich, wenn etwas nicht so glückt, und bedauernswert, wenn etwas, wofür man sich geplagt hat, am nächsten Tag schon im Altpapierkübel hervorblitzt und auch noch ungelesen aussieht.

Nichts ist so alt wie der Test von gestern, geht einem durch den Kopf, während man wieder einmal die Finger zur Hand nimmt, um die Stunden gleichzeitig vor- und zurückzurechnen. Mittlerweile ist nicht mehr das Einmaleins die Grundlage für alle Rechnungen, sondern die magische 24. Jeder Zeit seine Zahl, jedem Tag seine 24 Stunden.

Kaum ist ein gültiges Ergebnis da, ist es schon dem Ende geweiht. Mit der Zeitung von gestern kann man wenigstens ein Geschenk einpacken. Von den alten Tests bleiben nur Screenshots übrig und Codes, die manchmal so klingen, als würde sich jemand einen schlechten Scherz (EHKAKY) erlauben.

Aber damit ist es ohnehin bald vorbei. An Sonntagen werden dann keine Eltern mehr durch Bahnhöfe rennen, um rechtzeitig die Gurgeltests ihrer Kinder, die noch schlafen, einzuwerfen, sondern es werden wieder Reisende dominieren, die Rollkoffer ziehen, Take-away-Kaffee in der Hand haben und laut telefonieren. Nie wieder wird hier ein schlechtes Wort über das dröhnende Rattern dieser Kofferbiester fallen.

Die Erinnerung an die Kinder in der Früh wird lauten: „Jause!“ und nicht „Maske!“ und sie werden nicht mehr Sitzfußball (das gibt es wirklich) spielen, sondern ein richtiges Match, und wenn sie sich beschweren, dass alles ur unfair ist, dann wird es damit zu tun haben, dass sie im Unterricht getratscht haben und nicht, weil sie die Maskenpflicht verletzt haben, um am Gang einmal tief Luft zu holen. Bald wird es so sein. Ein bisschen durchhalten noch.



