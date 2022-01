(c) imago images/ZUMA Press (Joan Cros, via www.imago-images.de)

Der schwedische Netzwerkausrüster hat sich diese Woche überzeugend zurückgemeldet. Anleger reagieren euphorisch. Die „Presse“ erklärt, wozu die Experten Anlegern nun raten.

Wenn es an den Börsen wegen der Kriegsgefahr in der Ukraine und den Zinsängsten kräftig ruckelt, ergreifen Aktionäre gern jeden Strohhalm. Ein solcher wurde ihnen zu Wochenbeginn vom schwedischen Netzwerkausrüster für Telekommunikationssysteme, Ericsson, in Form sehr guter Geschäftszahlen für 2021 gereicht.

Nach einem heftigen Kurssprung um bis zu neun Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von knapp 110 Kronen (10,55 Euro) konnte die Aktie im Wochenverlauf in einem recht schwachen Umfeld weiter zulegen und notierte gestern bei knapp 114 Kronen.