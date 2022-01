Streit zwischen Billa und Schirnhofer: "Ihr seid Erpresser"

Der Fleischverarbeiter Schirnhofer wirft Billa „erpresserische Methoden“ vor. 500 Bauern sind im Streit zwischen die Fronten geraten, die Handelskette holt zum Gegenschlag aus.

Mit Chatverläufen ist es in diesem Land so eine Sache. Meist verheißen sie für die Betroffenen nichts Gutes. SMS-Nachrichten, die der „Presse“ vorliegen, zeichnen nun nach, wie der Streit zwischen dem steirischen Fleischereibetrieb Schirnhofer und dem Handelskonzern Rewe zuletzt eskalierte. „Ihr seid Erpresser“, schreibt Fleischermeister und Geschäftsführer Karl Schirnhofer an eine Billa-Einkaufsverantwortliche. „Ihr habt kein Recht, mit mir so umzugehen.“ Mit 31. März werde er die Belieferung an Billa einstellen, schrieb Schirnhofer am 18. Jänner. Seither herrscht Funkstille. Die Auseinandersetzung sollte aber auf öffentlicher Bühne weitergeführt werden.