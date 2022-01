Dass 2-G im Handel fällt und die Sperrstunde verschoben wird, fordern die einen. Die anderen wollen den Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle noch abwarten.

Trotz der täglich neuen Höchstwerte an Corona-Neuinfektionen werden die Rufe nach weiteren Lockerungen lauter. Während Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) derzeit noch auf der Bremse steht, fordern neben Wirtschaft und Opposition insbesondere die ÖVP-Landeshauptleute weitere Öffnungsschritte.

So soll 2-G im Handel und bei körpernahen Dienstleistern fallen, erklärte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Auch Ungeimpfte sollen Zutritt zu Geschäften und Dienstleistungen haben, forderte er in der „ZiB 2“ am Donnerstag - und natürlich sollten sie weiterhin Maske tragen und sich testen lassen. Aber es gelte nun, „einander die Hände zu reichen und Gräben zuzuschütten“, so Haslauer. Die Prognosen würden schließlich zeigen, dass die Spitäler und Intensivstationen derzeit nicht an die Grenze ihrer Belastbarkeit stoßen, weshalb weitere Öffnungsschritte für den Landeshauptmann gerechtfertigt seien.

Auch das Verschieben der Sperrstunde von derzeit 22 Uhr gehört für Haslauer dazu, wie dies zuvor auch Markus Wallner (ÖVP), Landeshauptmann von Vorarlberg und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, gefordert hatte. Er sprach von „Unsinn“: „Es kann mir keiner erklären, dass diese eine Stunde mehr, von 22 auf 23 Uhr, das pandemische Geschehen insgesamt so dramatisch verändern wird“, sagte er.

„Höhepunkt abwarten, dann lockern"

Am heutigen Freitag tagt die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko. Empfehlungen für weitere Öffnungsschritte sind aber nicht zu erwarten. Auch Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donau-Universität Krems sprach sich dafür aus, Vorsicht walten zu lassen. "Ich halte das für die falsche Diskussion zum falschen Zeitpunkt“, sagte er im Ö1-"Morgenjournal“ am Freitag.

Es sei zwar richtig, dass Spitäler nicht überlastet seien, allerdings: "Man muss sich da die Lage in anderen Ländern ansehen. Da kam es trotzdem zu Engpässen in der medizinischen Versorgung“. Das habe zwei Gründe: Zum einen müssten dennoch sehr viele Patienten in den Spitälern betreut werden. Zum anderen treffe Corona auch das medizinische Personal, das folglich in Quarantäne oder in Krankenstand müsse. Die Konsequenz daraus, so Gartlehner, „ist die gleiche, wie wir sie bei anderen Wellen hatten. Operationen mussten verschoben werden, Krebstherapien konnten nicht durchgeführt werden."

Er würde deshalb den Höhepunkt der Welle noch abwarten, ehe schrittweise und sorgsam wieder geöffnet wird. Denn: „Je rascher wir öffnen, desto größer ist die Gefahr, dass die Kurve wieder nach oben geht.“ Er stößt damit ins selbe Horn wie Gesundheitsminister Mückstein. Dieser rechnet damit, dass der Höhepunkt der Omikronwelle in der zweiten Februarwoche erreicht sei. Dann solle „sorgsam“ mit den Öffnungsschritten begonnen werden. Sie seien jedenfalls erst dann einzuleiten, „wenn wir wirklich zwei, drei Wochen in die Zukunft schauen können“, so der Gesundheitsminister.

Impfzertifikate ungültig

Klar vorhersehbar ist aber eine weitere Baustelle, die bald auf den Gesundheitsminister in Sachen Coronapandemie zukommt. Am Dienstag werden rund 50.000 Impfzertifikate auslaufen, sollten sich Betroffene nicht rechtzeitig die Auffrischungsimpfung holen. Der Grund dafür ist, dass ab 1. Februar zwei Coronaimpfungen nur mehr sechs statt wie bisher neun Monate gültig sind.

