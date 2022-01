ÖVP und Anstand gehören nur für elf Prozent zusammen

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

2019 meinten noch 36 Prozent, dass die Volkspartei für Anstand in der Politik stehe, ergibt eine Umfrage des Market-Instituts unter 800 Österreichern.

Das Linzer Market-Institut hat im Auftrag des „Standard“ eine Umfrage zum Parteiprofil der Volkspartei erstellen lassen. Das Ergebnis: Nur elf Prozent der 800 Befragten meinen, dass die ÖVP unter Bundeskanzler und Obmann Karl Nehammer für Anstand in der Politik steht. 24 Prozent finden demnach, dass Österreich ohne eine türkise Regierungsbeteiligung schlechter dasteht.

2019 – damals noch unter Parteichef Sebastian Kurz – fielen die Bewertungen noch anders aus: Zwar war die türkis-blaue Koalition (respektive das, was davon übrig war) gerade durch das Parlament abgewählt worden, 41 Prozent der Befragten meinten damals aber, dass Österreich ohne die ÖVP in der Regierung schlechter dastünde. 36 Prozent fanden, dass die Volkspartei für Anstand in der Politik stünde.

ÖVP und Skandale? 69 Prozent sehen Verwicklungen

„Heute dominiert der Eindruck, dass die ÖVP-Politiker vielfach in Skandale verwickelt waren – das sagen uns jetzt 69 Prozent, vor zweieinhalb Jahren waren das nicht einmal halb so viele, nämlich 32 Prozent", wird Market-Institutsleiter David Pfarrhofer im „Standard“ zitiert. Tatsächlich seien vor der Nationalratswahl 2019 noch 35 Prozent der Meinung gewesen, die ÖVP stehe für eine gerechtere Gesellschaft. Heute trifft das nur noch für 15 Prozent zu.

Danach gefragt, ob Nehammer die Partei wieder zu besseren Werten führen könne, sagt Pfarrhofer: „Rund ein Drittel der Befragten sagt, dass er sich als Bundeskanzler mehr oder weniger bewährt hat – das ist nicht schlecht. Aber natürlich weit unter dem, was Sebastian Kurz an Imagewerten gehabt hat. Bei Kurz haben 77 Prozent mehr oder weniger deutlich der Ansicht zugestimmt, dass er das Zeug hat, Wahlen zu gewinnen. Bei Nehammer sagen das nur 41 Prozent. Andererseits gibt es beim direkten Vergleich mit den anderen Parteichefs und sogar im Vergleich zu Kurz jeweils eine Mehrheit, die sagt, dass Nehammer diesen Vergleich bestehen kann."

>>> Bericht im „Standard“

(Red.)