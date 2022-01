Kleinkind gab mit dem Handy der Mutter 1800 Dollar aus

So schnell kann es gehen - Ein Zweijähriger hat das Smartphone seiner Mutter in die Hand bekommen und direkt ein paar Online-Bestellungen aufgegeben.

Noch keine zwei Jahre alt und schon ziemlich spendabel. Ein Kleinkind aus New Jersey, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, hat eine beträchtliche Summe an Geld - 1800 Dollar, das entspricht in etwa 1600 Euro - bei Walmart, einem US-amerikanischen Einzelhandelskonzern, über das Smartphone seiner Mutter ausgegeben.

Einem Bericht des Fernsehsenders WNBC zufolge hatte die Mutter online nach Möbeln für das neue Haus der Familie gesucht, aber keine Bestellung aufgegeben. Als nach und nach große Pakete im Haus eintrudelten, hatte die Mutter erst ihren Mann oder die beiden älteren Kinder im Verdacht. Erst später stellte sich heraus, dass der 22 Monate alte Sohn, während er mit dem Handy hantierte, offenbar mehrere Bestellungen aufgegeben hatte. Da die Mutter eigenen Angaben zufolge häufig bei Walmart einkauft, waren die Zahlungsinformationen bereits gespeichert.

Kinder lernen schnell

Durch das Beobachten seine Eltern und Geschwister, wusste der fast Zweijährige offenbar, wie man ein Smartphone bedient. Während die WNBC-Reporterin das Haus der Familie für den Beitrag besuchte, konnte das Kind die Kalender-App auf dem Telefon dieser schließen, eine Nachricht an die Mutter der Reporterin schicken - wenn auch keine sinnvolle - und ihre Kontakte durchsuchen.

Wirklich böse sein, konnte dem Zweijährigen niemand - „Er ist so klein und so niedlich, wir haben gelacht, dass er all diese Dinge bestellt hat“, so die Mutter im Fernsehbeitrag. Um den Kleinen von weiteren Einkaufstouren abzuhalten, haben die Eltern ihre Kreditkarteninformationen von ihren Telefonen entfernt und Passwörter hinzugefügt. Die Waren konnten nach Erklärung alle retourniert werden.

>> Zum WNBC-Beitrag

(red)