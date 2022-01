Diese Bürgermeister sind am längsten im Amt

18 österreichische Bürgermeister halten sich bereits über 30 Jahre im Amt, der derzeitige Rekordhalter kommt aus Vorarlberg.

In Österreich stehen 18 Bürgermeister schon mehr als 30 Jahre an der Spitze ihrer Gemeinde. Absoluter Rekordhalter ist laut einer Aufstellung des Gemeindebunds dabei der Ortschef von Möggers (Vorarlberg), Georg Bantel. Er amtiert bereits seit fast 42 Jahren und mutierte vom damals jüngsten Bürgermeister Österreichs zum jetzt längstdienenden.

Erstmals gewählt wurde Bantel im Mai 1980 mit 24 Jahren - mittlerweile bereits im Pensionsalter, steht er der 524 Einwohner zählenden Gemeinde in seiner neunten Amtsperiode vor. Die damalige Zeit könne man ihm zufolge aber nicht mit heute vergleichen, so Bantel in einer Aussendung: "Die Anforderungen an das Bürgermeisteramt sind von Grund auf anders. Während es damals darum ging, essenzielle Infrastruktur, wie beispielsweise asphaltierte Straßen oder eine Wasserversorgung zu schaffen, steht man heute vor völlig anderen Herausforderungen." Mittlerweile ist die Zielflagge für ihn in Sicht: Im Juli wird Bantel sein Amt übergeben.

Am zweitlängsten amtiert der Bürgermeister von Unterlamm (Steiermark), Robert Hammer - er ist seit April 1985 und damit 36 Jahre Ortschef. Platz drei teilen sich Walter Rauch in Dünserberg (Vorarlberg) und Franz Breitsching in Walpersbach (Niederösterreich), die jeweils im Mai 1985 ins Amt kamen. Haarscharf nicht in die Top Ten geschafft hat es Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl - er ist seit Mai 1990 Bürgermeister in Grafenwörth (NÖ), einen Monat zu kurz für einen Platz in den ersten zehn.

(APA)