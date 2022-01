38.631 Neuinfektionen, Sieben-Tages-Schnitt über 30.000

Es ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie: Heute werden 38.631 Neuinfektionen gemeldet. Die Spitalszahlen steigen deutlich an. Seit gestern sind 19 Infizierte verstorben.

Die Omikron-Welle sorgt in Österreich weiter für besonders hohe Infektionszahlen. Gesundheits- und Innenministerien melden heute 38.631 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus - der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie und der höchste Wert für einen Freitag. Die meisten neuen Fälle wurden am gestrigen Donnerstag mit 43.053 verzeichnet. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 25.346 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage steigt damit erstmals auf über 30.000 an und liegt bei 30.423. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern klettert auf 2384,1.

In den Spitälern werden seit gestern wieder deutlich mehr Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. In ganz Österreich sind derzeit 1395 Infizierte hospitalisiert. Das sind um 80 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen sind drei Personen seit gestern hinzugekommen. Insgesamt müssen aktuell 183 Schwerkranke intensivmedizinisch betreut werden.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es 19 weitere Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind 14.061 infizierte Menschen verstorben. Allein in der vergangenen Woche waren es 88.

Erstmals über 1000 Neuinfektionen im Burgenland

Auch heute ist Wien mit 9599 das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen. Im Burgenland ist der Wert mit 1160 zwar im Vergleich am niedrigsten, für das östlichste Bundesland ist es jedoch ein neuer Höchstwert in dieser Pandemie. Auch in anderen Bundesländern werden heute wieder Höchstwerte verzeichnet. In Oberösterreich werden heute 6704 Neuinfektionen gemeldet, in der Steiermark 5874, in Niederösterreich 5649, in Tirol 3159, in Salzburg 2572, in Kärnten 2091 und in Vorarlberg 1823.

