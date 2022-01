Wenn Erdoğan einer Popsängerin die Zunge herausreißen will

Die Journalistin Sedef Kabas ist wegen Präsidentenbeleidigung in Haft.

Präsident Erdoğan setzt auf Polarisierung in der Krise. Er legt sich offen mit der Kunst- und Medienszene an.

Wann immer der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Klemme steckt, greift er zu seinem bewährten Erfolgsrezept: Er treibt die Spaltung der türkischen Gesellschaft voran und stellt sich als Opfer dar. Neuen Schwung hat er derzeit nötig, denn er bekommt die wirtschaftlichen Probleme seines Landes nicht in den Griff. Um den Kulturkampf zwischen religiösen und säkularen Türken anzufachen, kritisierte der Staatschef ein fünf Jahre altes Lied der Popsängerin Sezen Aksu als Angriff auf religiöse Werte und stellte Aksu an den Pranger. Erdogan drohte, er werde der Sängerin „die Zunge herausreißen“. Doch damit hat sich Erdoğan vergaloppiert.