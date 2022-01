APA/AFP/Taiwan's Presidential Of

Wird die Amtseinführung von Honduras Präsidentin Castro ein Grund für neue Spannungen mit China?

Die Vizepräsidenten der USA und von Taiwan, Kamala Harris und William Lai, haben "kurz" miteinander gesprochen. Das Treffen, über das die taiwanische Nachrichtenagentur CNA am Freitag berichtete, könnte zu neuen Spannungen zwischen Peking und Washington führen. Es fand am Rande der Amtseinführung der neuen honduranischen Präsidentin Xiomara Castro in Tegucigalpa statt.

Lai bedankte sich laut CNA für die "felsenfeste" Unterstützung der USA. Der Politikwissenschaftler Fan Shih-ping von der Universität von Taiwan sagte, es sei das erste derartige Treffen seit 1979 gewesen. Damals hatten die USA Peking diplomatisch anerkannt. Die US-Regierung bemüht sich, Taiwan nicht offiziell anzuerkennen. Die Regierung in Peking betrachtet die Inselrepublik als abtrünnige Provinz, die notfalls mit Gewalt unter die eigene Kontrolle gebracht werden soll.

Das demokratische System in Taiwan wird von US-Parlamentariern der beiden großen politischen Lager unterstützt. Die USA sind der wichtigste Verbündete Taiwans und haben ihre Waffenlieferungen in den vergangenen Jahren verstärkt.

Der chinesische Außenamtssprecher Zho Lijian bekräftigte am Freitag die Ablehnung jeder Form der "offiziellen Interaktion" zwischen den USA und Taiwan. Taiwan sei eine Provinz Chinas sagte der Sprecher. Es könne keinen "sogenannten Vizepräsidenten einer Provinz" geben.

Taiwan wird derzeit von 14 Ländern anerkannt, darunter Honduras. Im Dezember hatte Nicaragua die Regierung in Peking zu Lasten Taipehs anerkannt.

