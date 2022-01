ÖFB-Frauen haben ihr Idyll für die EM-Endrunde gefunden

Die Österreicherinnen wohnen südwestlich von London. Die Vorbereitung steigt in Bad Tatzmannsdorf, mit drei Testspielen.

Wien. Eine lange Suche hat ihr Ende: Die ÖFB-Frauen werden für die EM-Endrunde in England ihr Teamquartier ab 30. Juni im Pennyhill Park Hotel südwestlich von London aufschlagen, um sich auf die Gruppenspiele gegen England (6. Juli, Manchester), Nordirland (11. Juli, Southampton) und Norwegen (15. Juli, Brighton) vorzubereiten. „Ich denke mit Bauchweh zurück, was wir alles gesehen haben. Jetzt ist es eine perfekte Lösung“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann.

Das EM-Quartier (c) Pennyhill Park

Nicht nur entsprachen die meisten der besichtigten Uefa-Angebote weder Vorstellungen noch Qualitätskriterien, aufgrund drei verschiedener Spielorte war Österreich auch bei der Vergabe letztgereiht. Fündig wurde man letztlich über das eigene Reisebüro und darf sich nun freuen auf ein eigenes Fitnessstudio und fußläufigen Rasenplatz, auf dem auch schon Englands Fußballer vor der Euro 2021 trainierten. Die Anreise zu den Spielen und Transferhotel am Tag vor den Match wird per Bus oder Zug erfolgen.

Die EM-Vorbereitung startet am 2. Juni, wobei die Spielerinnen je nach Meisterschaftsfinale und anschließendem Urlaub in Etappen nach Bad Tatzmannsdorf kommen. Der Lehrgang unterteilt sich in drei Blöcke, in denen zuhause gegen Dänemark (12. Juni) und Schottland (22.) sowie in Belgien (26.) getestet wird – mit VAR, der bei der Endrunde Premiere feiert. Uefa-Nennfrist für den Kader ist der 26. Juni.

London-Derby bekommt österreichische Brisanz

Noch im Februar steigt der nächste Lehrgang in Marbella, wieder mit dabei ist Kapitänin Viktoria Schnaderbeck. Die 31-Jährige wechselte leihweise für ein halbes Jahr von Arsenal zu Tottenham, um vor der EM mehr Einsatzzeit zu bekommen. „Sie hat viel Erfahrung, aber verletzungsbedingt wenig Praxis“, so die Teamchefin.

Das Londoner Derby erhält somit ÖFB-Brisanz. Denn bei Arsenal spielt neben Torhüterin Manuela Zinsberger seit Jänner Laura Wienroither, die von Hoffenheim nach London ging. „Ein mutiger Schritt, aber ich möchte mutige Spielerinnen haben“, meinte Fuhrmann, die sich von der 23-Jährigen insbesondere im athletischen Bereich den nächsten Schritt erwartet. Wienroither bestritt nach dem Kurz-Debüt jüngst ihr erstes Spiel über die volle Distanz. „Ich hoffe, dass sie den selbstbewussten Weg weitergeht."