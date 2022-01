Für Mahlers Zweite braucht es mehr als Wucht und Pomp

Im Konzerthaus enttäuschten Jakob Hrůša und die Bamberger Symphoniker.

„Wenn das noch Musik ist, dann verstehe ich nichts mehr von Musik." So soll Kollege Hans von Bülow reagiert haben, als Gustav Mahler ihm 1891 Teile der „Auferstehungs-Symphonie“ vorspielte. Das Urteil hemmte Mahler, erst nach Bülows Tod konnte er die Komposition fortsetzen – und es war der Überlieferung nach der Chor auf Bülows Begräbnis, der ihn zum Einsatz eines solchen im eindrucksvollen Finalsatz inspirierte.

Zelebriert will sie jedenfalls werden, Mahlers Zweite. Allerdings kommen Interpreten mit purem Pathos und dem Abfeiern des Voluminösen auch nicht weit. Und just an der fehlenden Differenzierungskunst krankte die Aufführung unter Jakob Hrůša, der seit 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker ist. Mit diesen war er am Donnerstag zu Gast im Großen Saal des Wiener Konzerthauses und reizte gleich im ersten Satz die Klanggewalt aus, teilweise auch über Gebühr. So verführerisch es ist, in Mahlers Werk das Wuchtige und Pompöse zu betonen, wie Hrůša es – manchmal am Dirigentenpult hüpfend und mit großer Geste – zum Teil zu sehr tat, so schwierig ist es, den Spannungsbogen durchgehend zu halten, wenn lange Orchesterpassagen nicht ausreichend dynamisch abgestimmt wiedergegeben werden. So ließ die Interpretation der Bamberger Symphoniker es an Plastizität und Kontrasten mangeln. Überdies vermochten die Bläser das Niveau nicht zu halten, während die Streicher im Schwelgerischen und im Tänzerisch-Verspielten gleichermaßen präsent blieben.