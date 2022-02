Durch Seefelds Fußgängerzone auf die Loipe

Drucken

Hauptbild • Beim Seekirchl, Wahrzeichen von Seefeld, kann man üben oder zu größeren Runden loslaufen. • (c) Olympiaregion Seefeld/www.stephanelsler.com

In der Olympiaregion Seefeld westlich von Innsbruck, wo der Weltcup der nordischen Kombination immer wiieder Station macht, finden Langlaufbegeisterte vom Anfänger bis zum Routinier ihren Spaß auf den schmalen Brettern.

Mit Langlaufskiern durch die Fußgängerzone zu gehen ist hier ganz normal. Zugegeben, man hat die Skier unterm Arm und nicht unter den Füßen, aber es sind nur wenige Schritte vom Zentrum von Seefeld bis zur Loipe. Gleich neben dem Seekirchl, das seinen Namen von einem längst nicht mehr existierenden See ableitet, kann's auf den schmalen Brettern losgehen. Hier dreht sich im Winter alles ums Langlaufen, nicht nur dann, wenn der Weltcup der nordischen Kombination da Station macht, wie es dieses Wochenende der Fall ist.

Die Olympiaregion Seefeld ist keine 20 Kilometer Luftlinie von Innsbruck entfernt, liegt aber eine 600-Meter-Etage höher als die Landeshauptstadt. Auf dem Hochplateau rund 1200 Meter über dem Meeresniveau liegt in der kalten Jahreszeit immer Schnee, solange man sich erinnern kann. So auch 1964, als die Olympischen Winterspiele bei argem Schneemangel im föhngeplagten Innsbruck ausgetragen wurden und die nordischen Sportler sich hoch droben in Seefeld maßen (wie dann auch 1976 wieder). Zweimal fand die Nordische Ski-WM in Seefeld statt, zuletzt 2019, wovon heute noch die „schwarze“ und auf 8,3 Kilometern extrem fordernde WM-Loipe „C1“ zeugt. Auch sie beginnt unweit der barocken Kirche im Möserertal.