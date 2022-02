Wenn die Wärme aus Kläranlagen Wohnungen und Ställe heizt

Abwasserenergie gilt als vielversprechender Baustein für die künftige Wärmeversorgung. Aber wie viel Potenzial haben Kläranlagen als regionale Energiezellen? Um diese Frage zu beantworten, kooperieren Wiener Forscher aus Raumplanung und Siedlungswasserwirtschaft.

Auf der Suche nach neuen, nicht fossilen Energiequellen wird Abwasser immer attraktiver. Aufwind für die Forschung gab es im Jahr 2018, als die Europäische Kommission es als alternativen Energieträger anerkannte. Bei einer kürzlich zum Uni-Semesterabschluss stattgefundenen Podiumsdiskussion präsentierte die Universität für Bodenkultur (Boku) Wien die Arbeit des hausinternen Energieclusters auf dem Feld. „Für die Energiewende müssen wir alle Energieformen, die wir haben, ausnutzen“, betonte der Koordinator dieses Netzwerkes, Gernot Stöglehner, gleich bei der Begrüßung. Dafür sei die Kooperation verschiedener Fachrichtungen gefragt.

Klärgas für den öffentlichen Verkehr

Ein wichtiges Schlagwort neuerer Konzepte für eine nachhaltige Abwasserwirtschaft ist das Energieniveau. „Klärgas ist ein Energieträger mit hoher Dichte“, erklärte Thomas Ertl vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz in seinem Vortrag. In größeren Anlagen, in denen die Abwässer durch mikrobiologische Abbauprozesse unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) gereinigt werden, werden üblicherweise zwei Drittel des Klärgases über den Weg eines Blockheizkraftwerkes in Wärme umgewandelt. Diese wird für die Beheizung der Faultürme mit Temperaturen von 35–40 Grad Celsius verwendet. Die Frage sei nun, ob es nicht sinnvoller sei, das wertvolle Klärgas in ein Gasnetz einzuspeisen und für den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Ertl: „Die Wärme für den Faulturm könnte man stattdessen mit einer Wärmepumpe im Ablauf der Kläranlage generieren.“

Solche Konzepte machen die Energie aus Abwässern für den angrenzenden Siedlungsraum interessant. Paradebeispiel dafür ist die Stadtgemeinde Kapfenberg. In einem vom Land Steiermark geförderten Projekt wird die verfügbare Wärme der Kläranlage in die lokale Energieversorgung der umliegenden Wohngebäude eingebunden. Die Expertise dafür kam unter anderem von der Boku Wien. „Der kläranlageninterne Niedertemperaturbedarf kann hier durch die Aktivierung der Abwasserenergie gedeckt werden“, so Georg Neugebauer vom Institut für Raumplanung. „Nach dem Vollausbau kann im Sommer der gesamte und im Winter die Hälfte des Wärmebedarfs der Wohnsiedlung abgedeckt werden.“

Generell gäbe es viele Möglichkeiten, die Abwasserenergie einer Kläranlage zu nutzen: „Infrage kommen verschiedenste Bereiche der Land- und Forstwirtschaft.“ Mit der Wärme können Ställe beheizt, Hackschnitzel getrocknet oder Aquakulturen versorgt werden. Gemeinsam mit Kollegen vom Boku-Institut für Siedlungswasserbau hat Neugebauer das Potenzial der Kläranlagen hierzulande berechnet und raumstrukturell analysiert. „Wir konnten zeigen, dass ein Drittel der Anlagen innerhalb von Siedlungen und ein weiteres Drittel siedlungsnahe liegt“, resümierte Ertl die Ergebnisse der Studie bei der Diskussionsveranstaltung. „Ihr Abwasser enthält große Mengen an noch ungenutzter thermischer Energie.“ Damit ließe sich der Wärmebedarf von rund sechs Prozent der österreichischen Haushalte decken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2022)