Lachen und Sterben in Wuhan

Im Dokuroman „Wuhan“ erzählt Liao Yiwu von Schrecklichkeiten des ersten Pandemiejahres in China: und mixt dabei Reportage und Poesie, Recherche und Schelmengeschichte.

Sprung vom Hochhaus, Wuhan, 2020: Ein alter Mann klagt die Welt an, bevor er sich herunterstürzt, nachdem er seine ganze Familie angesteckt hat. Ein positiv getesteter, im Krankenhaus abgewiesener Patient beschmiert in einem Anfall von Wahnsinn die Liftwände und schwört Rache – er werde nun lauter Menschen infizieren. Ein alter Mann im Rollstuhl rollt nach drei Tagen und Nächten frierenden Wartens vor dem Krankenhaus davon, ein Mädchen läuft einem Leichenwagen hinterher . . .

All die unfassbaren Bilder und Erzählungen, die chinesische User trotz aller Zensur posteten oder Freunden erzählten, kann ein Schriftsteller kaum erfinden. Dennoch fordert dieser Stoff die Fantasie eines engagierten Autors wie Liao Yiwu heraus – und seinen Zorn. Der heute 63-Jährige hat also über die Pandemie in China einen kraftvollen „Dokumentarroman“ verfasst.

Die einen treibt eine Diktatur in den Tod, die anderen in den Wahnsinn. Wieder andere schützen sich vor der Verzweiflung, indem sie den Narren, den Schelm in sich pflegen. Zu letzterer Sorte zählt Liao Yiwu, der heute in Berlin lebt. Als junger Mann war er in China wegen seiner künstlerischen Kommentare zum Massaker am Tian'anmen-Platz jahrelang inhaftiert. Danach hielt er sich, weiter schikaniert, unter anderem als Straßenmusikant über Wasser – er spielt atemberaubend schön auf der chinesischen Langflöte. Eine Sammlung seiner Gespräche mit Menschen am Rand der chinesischen Gesellschaft („Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“) wurde verboten, machte ihn aber im Ausland bekannt – wohin er 2011 flüchtete. 2012 erhielt Liao Yiwu den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.