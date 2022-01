Wie sich die Regierungen die Republik teilten

Neben dem offiziellen Regierungsprogramm unterschrieben die Kurz-Regierungen Nebenabsprachen. Es geht um allgemeine Nominierungsrechte bei Staatsbeteiligungen, aber auch konkrete Namen wurden vereinbart.

Was die Regierungen unter ihrem Chef Sebastian Kurz ab 2017 planten, das konnte jeder im Regierungsprogramm lesen. Was man sich hinter den Kulissen inoffiziell ausmauschelte und in Sidelettern festhielt, lag bisher wohlgehütet in Tresoren. Die wurden nun geöffnet.

Denn der Klubdirektor der FPÖ, Norbert Nemeth, wurde diese Woche zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingeladen und legte die geheimen Nebenabsprachen vor. Unterzeichnet wurden sie 2017 von den damaligen Parteichefs, Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz. ORF und „Profil“ berichteten als erste.

Postenkarussell

Es handelt sich um eine Grundsatzvereinbarung und zwei Zusatzvereinbarungen, sie liegen der „Presse“ vor. Da wird etwa allgemein gehalten aufgeschlüsselt, wer in den Beteiligungen des Staates wie viele Aufsichtsratsposten bekommen soll, wer wo Vorstände vorschlagen darf und wer auf wie viele Topjobs ein Anrecht hat.

Da ist etwa unter dem Punkt „Nationalbank“ zu lesen, dass eine Regierungspartei den Präsident und die andere den Gouverneur bestimmen durfte. EU-Kommissar und Posten am EuGH sicherte sich die ÖVP. Die FPÖ durfte dafür beim Europäischen Rechnungshof nominieren.

Das Vorschlagsrecht für den Vorstand der Beteiligungsgesellschaft Öbag bekam die ÖVP.