Insiderkäufe sind eines der besten Signale, dass es mit einem Unternehmen zum Besten steht und bergauf geht. Bei folgenden vier Aktien haben Firmenchefs und Aufsichtsräte zuletzt auffällig häufig zugegriffen.

Es gibt viele Faktoren, die Vertrauen in eine Sache – bzw. in unserem Fall in ein börsennotiertes Unternehmen – einflößen und untermauern können. Aber es gibt kaum ein überzeugenderes, als wenn die, die ein Unternehmen führen und den meisten Einblick in seine Verfassung und sein Potenzial haben, eigenes Geld darin investieren. Gewiss, eine felsenfeste Garantie dafür, dass der Aktienkurs solcher Unternehmen steigt, ist das noch nicht. Aber es ist immerhin ein klarer Hinweis darauf, dass viel vom Geschäft zu erwarten ist, was dann auch den Aktienkurs nach oben ziehen sollte.

Da solche Insiderkäufe aus guten Gründen gemeldet werden müssen, bekommen auch Nicht-Insider, etwa Kleinanleger, die Chance, von dieser Information zu profitieren. Wo aber fanden in letzter Zeit auffällig viele Insiderkäufe statt? Wir haben vier Unternehmen im deutschsprachigen Raum herausgefiltert.