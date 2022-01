Live ab 11:00: Regierung zu Corona-Maßnahmen

Live

(c) Getty Images (Sean Gallup)

Wie sieht der weitere Fahrplan in der Pandemie vor? Die Regierungsspitze will um 11:00 Details dazu bekannt geben.

Gemeinsam mit der gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination Gecko will die Regierung Informationen zur aktuellen Entwicklung der Corona-Maßnahmen geben. Mit Livestream.

Die Bundesregierung und die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination Gecko haben eine gemeinsame Pressekonferenz für den Vormittag angekündigt.

Der Livestream zur Pressekonferenz:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Thema sind die „aktuellen Entwicklungen der Coronamaßnahmen“. Erwartet wird unter anderem eine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung der Gültigkeit der Impfzertifikate, wie sie in den letzten Tagen im Raum gestanden ist.

Denn ursprünglich war vorgesehen, dass eine zweifache Impfung ab 1. Februar nicht mehr neun, sondern nur noch sechs Monate gültig ist. Hunderttausende Impfzertifikate würden damit mit nächster Woche ihre Gültigkeit verlieren und damit keinen gültigen 2-G-Nachweis mehr darstellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Freitag gesagt, dass das Problem bekannt sei und derzeit „noch an den Schrauben gedreht“ werden könnte.

Aus für 2-G im Handel und Sperrstunde?

Außerdem erwartet man sich Informationen darüber, wie es bezüglich der Corona-Maßnahmen weitergeht. Trotz der aktuellen hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Österreich waren zuletzt die Rufe nach weiteren Lockerungen lauter geworden - und etwa ein Ende von 2-G im Handel oder eine Aufhebung der Sperrstunde gefordert worden. Details zum Fahrplan will die Regierungsspitze um 11 Uhr bekannt geben.

(Red.)