Gemeinsam mit der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination Gecko hat die Regierung Öffnungsschritte verkündet. Ab 5. Februar wird die Sperrstunde auf 24 Uhr verlängert. Ab 12. Februar fällt die 2-G-Regel im Handel.

Die Bundesregierung und die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination Gecko haben am Samstagvormittag schrittweise Lockerungen verkündet. Man sehe, dass sich Omikron anders verhält als bisherige Varianten, gab die Regierungsspitze bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Samstagvormittag bekannt. Die Fallzahlen seien derzeit zwar sehr hoch, aber das Infektionsgeschehen habe sich etwas von den Hospitalisierungszahlen entkoppelt. Die Auslastung auf den Intensivbetten erlaube es, Perspektiven aufzuzeigen. Man habe sich deshalb für ein „strukturiertes Zurücknehmen der Maßnahmen“ entschieden.

Welche Öffnungsschritte wurden verkündet?

Vor Beginn der Semesterferien, also mit 5. Februar, wird die Sperrstunde, die derzeit mit 22 Uhr festgelegt ist, auf Mitternacht verschoben. Eine Woche später, also am 12. Februar, werden die 2-G-Beschränkungen im Handel außer Kraft gesetzt. Wieder eine Woche darauf, am 19. Februar, folgt der gleiche Schritt in der Gastronomie.

Konkret wird im Handel mit der Lockerung nur noch eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Auch Tests sind nicht notwendig, um einkaufen zu gehen. In der Gastronomie und im Tourismus wiederum wird mit 19. Februar 2-G durch 3-G ersetzt. Das heißt, man wird zum Lokal- oder Hotel-Besuch einen PCR-Test benötigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ist kein PCR-Test verfügbar, kann man auch einen Antigen-Test vorlegen, der maximal 24 Stunden gültig ist.

Gelockert wird auch im Veranstaltungsbereich. Statt 25 Personen können nun wieder 50 zusammenkommen und das per 5. Februar. Auch im schulischen Bereich soll es neue Regeln geben, die aber erst kommende Woche verkündet werden. Begründet wurden die Lockerungen damit, dass trotz der hohen Fallzahlen durch Omikron die Situation an den Spitälern stabil sei.

Die Vertreter von Regierung und dem Gecko-Krisenstab mahnten aber weiter zur Vorsicht: "Klar ist, Corona wird uns weiter begleiten. Wir müssen uns weiterhin schützen und müssen auf jene schauen, die sich nicht schützen können sowie auf Alte und Kranke“, so Gecko-Leiterin Katharina Reich. „Halten wir Maß und Ziel, so kommen wir gut durch diese Welle.“ Den Höhepunkt der Omikron-Welle erwarte sie für die erste Februarwoche.

Welche Öffnungsschritte wurden angekündigt? Ab dem 5. Februar wird die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr verlegt. Die Erhöhung der Personenzahl bei Veranstaltungen von 25 auf 50 Personen erfolgt ebenfalls ab 5. Februar. Ab dem 12. Februar fällt die 2-G-Verpflichtung im Handel. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht. Ab dem 19. Februar gilt auch in Gastronomie und Tourismus wieder 3-G. Änderungen an den Schulen werden nächste Woche verkündet.

(Red./Ag.)