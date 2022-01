Mixed, das neue Sport-Event

Mixed-Wettkämpfe liegen im Trendn gleich elf Team-Wettbewerbe mit Frauen und Männern schmücken diese Spiele.

Mixed-Wettkämpfe liegen voll im Trend. Vier der sieben neuen Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 sind Team-Wettbewerbe mit Frauen und Männern. Mittlerweile sind es elf an der Zahl. Auch Österreichs Edelmetall-Chancen haben sich neuerlich erhöht. Ein Überblick der Medaillenentscheidungen:

Snowboard-Cross

Im Cross gehören die Österreicher vor allem bei den Männern zur absoluten Weltspitze. Vier Podiumsfahrer stehen zur Auswahl, die weibliche Hauptrolle für den Team-Wettkampf ist an Pia Zerkhold vergeben.

Skispringen

Skispringen gehört zu den wenigen Sportarten, in denen die Frauen weniger Medaillenchancen haben als die Männer. Sie springen nur von der Normalschanze, die Männer auch noch von der Großschanze und in einem Team-Wettkampf. Neu gibt es nun aber einen Medaillensatz für Mixed-Teams mit je zwei Frauen und Männern. Österreichs Team hegt, angeführt von Sara Marita Kramer, berechtigte Medaillenhoffnungen.

Freestyle/Aerials

Erstmals gibt es bei den Akrobaten auf der Schanze einen Mixed-Wettkampf - sehr zur Freude der gastgebenden Chinesen. Sie dominierten beide Austragungen im Weltcup klar. Österreich ist dabei nicht vertreten.

Short Track

Noch ein neuer Wettkampf, in dem sich die Chinesen große Medaillenchancen ausrechnen. Österreich ist im Shorttrack nicht vertreten.

Ski alpin

Bei Weltmeisterschaften schon achtfach erprobt, holten die Skistars bei der olympischen Teampremiere in Pyeongchang die Silbermedaille (Gold ging an die Schweiz). Alle sechs damaligen ÖSV-Starter sind auch 2022 in Peking mit dabei.

Curling

Neben dem Männer- und Frauenwettbewerb steht zum zweiten Mal auch das Mixed-Doubles-Turnier (gemischtes Doppel) auf dem Programm. Ohne Österreich.

Biathlon

Zum bereits dritten Mal schießen und laufen Frauen und Männer im Team um Medaillen. Nach Platz 8 und 10 hegen Lisa Hauser und Co. diesmal Ambitionen auf einen Top-sechs-Platz.

Rodeln

Die Teamstaffel im Rennrodeln ist seit Sotschi olympisch. Nach einer medaillenlosen Premiere holte Österreichs Team 2018 Silber.

Eiskunstlauf:

Der Mixed-Team-Vorreiter aller olympischen Wintersportarten. Mit Paarlauf, Eistanz und dem Teambewerb stehen 2022 rein nominell drei gemeinsame Wettkämpfe auf dem Programm.