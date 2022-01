Bolsonaro erscheint trotz Vorladung nicht zu Polizeiverhör

Wegen Kritik an Brasiliens Wahlsystem steht der rechtsradikale Präsident Bolsonaro derzeit im Visier der Justiz. Zu seiner letzten gerichtlichen Vorladung ist er nicht erschienen.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist trotz einer gerichtlichen Vorladung nicht zu einem Verhör bei der Polizei erschienen. Der rechtsradikale Staatschef sollte am Freitag zu seiner Kritik am elektronischen Wahlsystem in Brasilien befragt werden. Vor dem Polizeipräsidium in der Hauptstadt Brasília warteten dutzende Journalistinnen und Journalisten. Bolsonaro kam aber nicht.

Der brasilianische Präsident stellt seit Jahren Brasiliens Wahlsystem infrage, das seit 1996 rein elektronisch funktioniert. Er spricht in diesem Zusammenhang von "Fälschungen", ohne Beweise vorzulegen. Der Präsident verlangt, bei der Präsidentschaftswahl im Oktober als Absicherung auch Wahlzettel auf Papier zuzulassen.

Seit August läuft in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro wegen "Verleumdung" und "Anstachelung zu Straftaten". Es war eröffnet worden, weil Bolsonaro in Onlinenetzwerken einen als vertraulich eingestuften Polizeibericht verbreitet hatte, in dem es um eine Cyberattacke auf das Oberste Wahlgericht 2018 ging.

Korruptionsversuch und Falschinformationen

Der rechtsradikale Präsident steht auch im Visier der Justiz, weil er einen möglichen Korruptionsversuch im Zusammenhang mit dem Kauf des indischen Corona-Vakzins Coxavin nicht gemeldet haben soll. Außerdem hat er ein Video mit Falschinformationen über einen Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und Aids verbreitet.

Der Politikexperte Creomar De Souza wertete Bolsonaros Entschluss, dem Verhör am Freitag fernzubleiben, als "neues Kapitel" in der Auseinandersetzung zwischen dem Präsidenten und dem Richter Alexandre de Moraes. Der Richter am Obersten Gerichtshof hatte die Vorladung angeordnet und zuvor bereits mehrere Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro eingeleitet.

Zustimmungswerte im Keller

Im November war der Präsident im Rahmen einer dieser Untersuchungen von der Polizei verhört worden. Dabei ging es um die Frage, ob er versucht hatte, Ermittlungen der Bundespolizei zu Geschäften seiner Verwandten zu behindern.

Neun Monate vor der Präsidentschaftswahl sind Bolsonaros Zustimmungswerte im Keller. Er liegt derzeit weit hinter dem linksgerichteten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Brasilien leidet unter einer hohen Inflation. In der Corona-Pandemie verzeichnet das Land hinter den USA die weltweit zweithöchste Zahl an Todesfällen.

