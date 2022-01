ÖOC-Präsident Stoss: „Olympia ist kein Wunschkonzert"

ÖOC-Präsident Karl Stoss ist auf die Winterspiele in Peking gespannt, nicht nur er hofft auf viele Medaillen.

Diese Winterspiele in Peking dürften das anspruchsvollste Event werden, das wir je gesehen haben mit Corona-Auflagen, Blasen-Systemen oder Anreiseproblemen. Und doch, es macht sich Euphorie bemerkbar. Weil Olympia oder China ein Abenteuer ist?

Karl Stoss: Es ist in der Tat ein Abenteuer. Aber ein sehr positives, denn Winterspiele sind für Österreich immer etwas Besonderes. Die Vorzeichen sind auch so, dass wir optimistisch hinfahren können. Die Ergebnisse in diesem Winter sind bislang hervorragend, es gab sehr viele wichtige Siege. Wir sind deshalb teilweise auch Topfavoriten bei diesen Spielen, daher die Euphorie.

Das Blasen-System sehen Sie also nicht als alles belastendes Problem? Oder die Sachlage mit dem mittlerweile gesenkten CT-Wert 35 oder die vielen Fragen, was denn im Fall positiver Tests geschieht?

Das „Bubble-System“ hat sich, meiner Meinung nach, bestens bewährt unter den Vorzeichen von Corona. Wir hatten im österreichischen Olympia-Team keinen einzigen Fall bei den Sommerspielen in Tokio. Das erhoffen wir uns jetzt auch für Peking. Die Sportlerinnen und Sportler setzen bereits in jedem Weltcup auf Social Distancing, Masken und Tests zählen zum Alltag. Für uns als ÖOC geht es jetzt darum, alle gesund nach China zu bringen, darauf zu schauen, dass alle vor Ort gesund bleiben und ihre Bewerbe abhalten können und auch gesund wieder nach Hause kommen. Dafür haben wir unter anderem auch einen AUA-Charter gebucht. Das sind durchaus große Aufgaben, aber bewältigbar. Natürlich hoffen wir, dass sich möglichst schnell ein paar Medaillen einstellen werden.