Das Pfeilheim - das Wiener Wohnheim-Original

Seit 100 Jahren gibt es Studentenheime wie jene der Akademikerhilfe. In der Wiener Pfeilgasse steht das wohl bekannteste: Im Pfeilheim wohnt inzwischen die vierte Generation.

In einem Wohnhaus in der Wiener Josefstadt ertönt der Feueralarm. Die Feuerwehr kann das Gebäude aber nicht betreten – es ist zu voll. Tausende Menschen feiern in dem Haus, das für 330 Bewohner konzipiert ist. Als die Polizei es räumen will, wird sie ungewöhnlich begrüßt: Sie trifft eine Bierdusche aus dem Fenster im vierten Stock.

Wer in Wien studiert hat, kennt die legendären Partys im Pfeilheim. Man hat sie selbst erlebt oder davon gehört. Sie sind identitätsstiftend für das Studentenwohnheim in der Pfeilgasse im achten Bezirk. Betrieben wird es von der Akademikerhilfe. Mit 40 weiteren Heimen in ganz Österreich ist diese der größte öffentliche Träger von Studentenheimen im Land. Im November feierte sie ihr 100-Jahr-Jubiläum.

So lang gibt es das Studentenheim als solches also noch gar nicht. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts fühlte sich – neben dem Klerus – kaum jemand für die Wohnungsnot von akademischen Bildungsmigranten verantwortlich. Erst nach der bürgerlichen Revolution 1848 begannen Korporationen, private Stiftungen und das Kaiserhaus, Wohnraum für Studenten zu schaffen, die vom Land in die Stadt zogen. Erst 1868 wird das Rudolfinum in der Wiener Mayerhofgasse – benannt nach Kronprinz Rudolf – als erstes staatlich finanziertes Heim gegründet. Das Porzellaneum im neunten Bezirk folgt. Beide gibt es bis heute.