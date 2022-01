Sag mir, welches Tier ich bin

Oder: Warum, wenn zwei Hund und Katze sagen, das Gegenteil gemeint sein kann.

Es gibt also ein neues Gesellschaftsspiel: Welches Tier sind Sie, lautet die Frage der Stunde. Aber Vorsicht, bei der Tierfrage gibt es zwei grundsätzliche Fallstricke. Erstens ist es sehr unterschiedlich, was man mit einem Tier so verbindet. Man nehme nur die alte Hund/Katze-Frage: Wer weltanschaulich auf der Bester-Freund-des-Menschen-Seite steht, wird mit einer Katze vielleicht eher Eigenschaften wie egoistisch, unnahbar und lieblos assoziieren. Wer die Unabhängigkeit der Katze und mit ihr die autonome Entscheidung für Nähe und Zuneigung schätzt, wird den Hund vielleicht als rückgratlosen Fanboy des Menschen beschreiben. Der Hund illustriert dieses Dilemma überhaupt recht gut: Unter „ein Leben, wie ein Hund“ kann man sich höchst Unterschiedliches vorstellen. Je nachdem, ob man sein Haustier bei jedem Wetter vor die Tür jagt oder mit dem Regenschirm zum Auto bringt. Was sagt es also aus, wenn jemand als Hund bzw. Katze bezeichnet wird?