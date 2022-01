Erneut Gefechte nahe Haftanstalt im syrischen Al-Hasaka

Mindestens 260 Menschen kamen bei den Gefechten nach dem Angriff am 20. Jänner bereits ums Leben. Die Kämpfe dauern weiter an.

Nahe dem von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angegriffenen Gefängnis in Syrien wird weiter gekämpft. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte lieferte sich das kurdisch dominierte Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens (SDF) am Samstag nahe der Stadt Al-Hasaka Gefechte mit IS-Kämpfern. Riyad Dirar, Co-Präsident des Demokratischen Rates Syriens, drängt auf Unterstützung im Umgang mit den Tausenden IS-Gefangenen in der Region.

Nach tagelangen Gefechten hatten die SDF am Mittwoch erklärt, wieder die Kontrolle über die Haftanstalt in der nordsyrischen Stadt Al-Hasaka zu haben. Etwa 60 bis 90 Kämpfer würden sich aber noch im Keller und im Erdgeschoss des Gefängniskomplexes Ghwajran verschanzen.

Bei den Gefechten nach dem Angriff vom 20. Jänner starben mehr als 260 Menschen. Laut der Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen sind, handelte es sich bei den Toten um etwa 180 IS-Kämpfer, 73 kurdische Kämpfer und sieben Zivilisten. Am Samstag beobachtete ein AFP-Reporter, wie ein Bulldozer die Leichen mutmaßlicher IS-Kämpfer auf einen Lkw schaufelte.

Größte Angriffe seit „Kalifat“

Mehr als hundert IS-Kämpfer hatten am 20. Jänner ihren Angriff auf das von Kurden verwaltete Gefängnis Ghuwayran gestartet, um Häftlinge zu befreien. In der Haftanstalt saßen bisher nach Angaben der Beobachtungsstelle rund 3500 mutmaßliche IS-Kämpfer, darunter auch führende Köpfe der Miliz. Wie vielen Insassen nach der Erstürmung des Gefängnisses die Flucht gelang, war unklar.

Nach dem Angriff setzten tagelange Kämpfe zwischen dem IS und den von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützten kurdischen Sicherheitskräften ein. Nach UN-Angaben flohen 45.000 Menschen wegen der Gefechte aus al-Hasaka.

Angaben der Beobachtungsstelle zufolge war es der größte Angriff dieser Art seit der Zerschlagung des "Kalifats" des IS 2019. Damals war der IS in Syrien und im Irak militärisch weitgehend besiegt worden.

(APA)