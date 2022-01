Nationalfeiertag: Indien schafft britisches Kirchenlied ab

Ein Blick auf die Lasershow während der "Beating Retreat"-Zeremonie auf dem Vijay Chowk, am 29. Januar 2022 in Neu-Delhi, Indien. Die Zeremonie markiert das Ende der Feierlichkeiten zum Tag der Republik.

Die Regierung untersagt das Abspielen einer christlichen Hymne aus der britischen Kolonialzeit am "Tag der Republik". Sie wird durch ein patriotisches Hindu-Lied ersetzt.

Die indische Regierung hat das traditionelle Abspielen einer christlichen Hymne aus der britischen Kolonialzeit bei den jährlichen Zeremonien zum "Tag der Republik" untersagt, wie Kathpress am Sonntag berichtete. Die Verbannung des schottischen Hymnus "Abide with me", der Überlieferung nach eines der Lieblingsstücke des Freiheitshelden Mahatma Gandhi, entspreche dem "voranschreitenden Prozess der Dekolonisierung", zitierte die britische BBC am Samstag aus einer Erklärung.

Das 1847 von dem schottischen Anglikaner Henry Francis Lyte komponierte geistliche Lied wurde seit 1950 traditionell bei den Feierlichkeiten in Neu-Delhi zu Ehren der indischen Armee am 29. Jänner gespielt. Die Zeremonie bildet den Abschluss der Feiern zum indischen Tag der Republik, der am 26. Jänner begangen wird.

Populäres patriotisches Hindu-Lied als Ersatz

Ein Vertreter der indischen Armee teilte dem Sender mit, "Abide with me" werde durch ein populäres patriotisches Hindu-Lied ersetzt, das die Soldaten des Krieges gegen China im Jahr 1962 ehre. "Dieses Lied hat mehr Verbindung mit der Masse der Bevölkerung, weil es all jene ehrt, die damals ihr Leben gegeben haben. Es ist passender."

Die Abschaffung des Kirchenliedes stieß in Indien auch auf Kritik und sorgte für eine Debatte in den Sozialen Medien. Gandhis Enkel Gopalkrishna Gandhi schrieb in der "Hindustan Times" (Samstag-Ausgabe): "Der Text ist universal, das Stück menschlich." Die Entscheidung sei "unsensibel" gegenüber den vielen, die an dem Lied hingen. "Gandhi liebte es."

Kritiker warfen der hindunationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi insbesondere vor, mit der Verbannung des Hymnus gezielt Millionen Menschen der christlichen Minderheit in Indien vor den Kopf zu stoßen. Für viele Veteranen sei das Abspielen von "Abide with me" der wichtigste Moment der Militärzeremonie am 29. Jänner, zitierte die BBC Pavan Nair, Oberst im Ruhestand, der 30 Jahre lang in der indischen Armee gedient hat. "Es herauszuschneiden, ist wie ein Stück Tradition herauszuschneiden und in den Mülleimer zu werfen."

Hingegen verteidigte ein führender Beamter des indischen Informationsministeriums die Entscheidung laut BBC-Bericht mit den Worten: "Es gibt wirklich keinen Grund, warum unsere Militärkapellen 75 Jahre nach der Unabhängigkeit immer noch Stücke spielen sollten, die von den Briten eingeführt wurden."

