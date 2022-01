Sturm sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Über Österreich sorgt der aktuelle Sturm für zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr. Am Semmering wurden Geschwindigkeiten von bis zu 155 km/h gemessen.

Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Im ganzen Bundesland beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen.

Das Zelt wurde von einem Hundeabrichtplatz auf das Nachbargrundstück geweht. Die Plane und die verbogenen Zeltstangen verhedderten sich dort mit dem Kabel der Telefonleitung. Das Zelt wurde schließlich von der Feuerwehr geborgen.

Angesichts der zahlreichen Alarmierungen wurde unter anderem die Bereichsalarmzentrale im Feuerwehrhaus in Waidhofen an der Thaya besetzt. Diese nahm die Notrufe in Waidhofen direkt entgegen, um die Landeswarnzentrale in Tulln zu entlasten. Im Bezirk Waidhofen wurden die Feuerwehren hauptsächlich zu umgestürzten Bäumen gerufen. Auf der B30 bei Tiefenbach fiel ein Baum auf die Motorhaube eines fahrenden Autos, das dabei schwerbeschädigt wurde. Der Fahrer blieb laut Feuerwehr unverletzt.

Am Semmering Sturmspitzen von 155,2 km/h

Sturmspitzen von 155,2 km/h sind am Sonntag am Semmering/Sonnwendstein auf 1500 Meter Seehöhe in Niederösterreich gemessen worden. Auf den Plätzen folgten der Sonnblick (Salzburg, 3.109 Meter Seehöhe) mit 138,2 km/h und der Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618) mit 136,4 km/h, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. "Der Sturm hält am Nachmittag noch an und klingt im Laufe der Nacht ab", so die Prognose.

Auf der Jubiläumswarte in Wien wurden 122,4 km/h gemessen (Werte bis 13.00 Uhr). Der Spitzenwert in der Steiermark lag mit 119,9 km/h in Mariazell, im Burgenland bei 103 km/h in Podersdorf, in Kärnten mit 101,5 km/h auf der Villacher Alpe (2.117 Meter Seehöhe), in Tirol am Innsbrucker Flughafen mit 104 km/h und in Vorarlberg mit "nur" 82,4 km/h auf 2.805 Meter Seehöhe am Valluga.

Schon am Samstagabend waren in Niederösterreich erste Sturmschäden gemeldet worden. Am Sonntagnachmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.

(APA)