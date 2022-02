Jetzt ist der Traum von der Facebook-Weltwährung geplatzt

Die Facebook-Währung Libra/Diem hat Regierungen weltweit in Angst versetzt. Nun ist sie wohl endgültig gescheitert. Wem ist Facebook da unterlegen?

Wien. Als Facebook vor zweieinhalb Jahren seine Kryptowährung Libra präsentierte, versetzte das Politiker und Notenbanker weltweit in Angst und Schrecken. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire und sein damaliger deutscher Kollege Olaf Scholz dachten an ein Verbot. „Wir glauben, dass kein privates Unternehmen Währungsbefugnisse beanspruchen kann, die zur Souveränität der Nationen gehören“, hieß es in einer Erklärung der beiden Minister. Doch auch in den USA gab es Bedenken und massiven Widerstand seitens der Behörden.

Die von der Libra Association mit Sitz in Genf ausgegebene digitale Münze hätte ursprünglich an einen Währungskorb aus Dollar, Euro, Pfund, Yen sowie Singapur-Dollar und kurzfristigen Staatsanleihen gekoppelt sein sollen. Die Idee war, dass mit Libra internationale Zahlungen schneller und günstiger erfolgen könnten als der heute über Banken abgewickelte Zahlungsverkehr. Politiker und Aufseher fürchteten jedoch, Libra könnte den Notenbanken und Staaten die Hoheit über das Geld wegnehmen.