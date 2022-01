Premier Draghi wird jetzt viel „Supermario“-Power brauchen

Eine zweite Amtszeit des Präsidenten Sergio Mattarella ist die beste Lösung für Italien. Doch der Beruhigungseffekt hat wohl ein Ablaufdatum.

Etwa einmal im Jahr hält Italien Europa in Atem, mit innenpolitischen Kapriolen und überraschenden Wendungen. Auch heuer hat sich Rom daran gehalten. Jüngstes Spannungsmoment: das Spektakel rund um die Präsidentenwahl, samt Schlammschlachten im Parlament, dubiosen Kandidaturen à la Silvio Berlusconi und schließlich der „Erlösung“ durch Sergio Mattarella. Er stellte sich notgedrungen für eine zweite Amtszeit zur Verfügung, nachdem sich die Parteien auf keinen Kandidaten einigen konnten – obwohl der 80-Jährige nach sieben turbulenten Jahren im Quirinalspalast eigentlich in die wohlverdiente Pension wollte.



Vor fast genau zwölf Monaten war es das Debakel der Regierung Giuseppe Conte II, das mitten in die Coronakrise platzte. Als Deus ex Machina trat damals der Banker Mario Draghi auf die Bühne, wohl ein Kunstgriff des Präsidenten. Dem Ex-EZB-Chef gelang in der Folge das Wunder einer Quasi-Allparteienkoalition und einer Regierung, die tatsächlich regierte. Der „Supermario“-Effekt zeigte sich an überdurchschnittlichen Impfquoten und Wachstumsraten – sowie an der Erleichterung in Brüssel und auf den Finanzmärkten.