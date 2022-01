Erzählende Medien folgen oft denselben Regeln – egal, ob sie in erster Linie informieren oder unterhalten.

Wer kennt das nicht. . . ein neues Wort zu lernen und sich zu wundern, nicht schon früher darüber gestolpert zu sein. So geschehen vor ein paar Tagen im Kino, im fünften Teil von „Scream“.

Dabei handelt es sich – wie die Protagonisten des Films selbst detailverliebt erklären – nicht um ein Sequel oder Prequel, sondern um ein Requel.

Definiert als Neuverfilmung, die frische Charaktere, Motive und Stränge beinhaltet, die aber auch einen direkten Bezug zum Original herstellt, um ihn einerseits zu wiederholen und andererseits fortzusetzen, was wiederum einiges an Kenntnis über die Vorlage voraussetzt. Irgendwas zwischen einem Sequel, einem Remake und einem Reboot also. Beispiele dafür sind „Creed“, „Jurassic World“, „Star Wars: Das Erwachen der Macht“, „Mad Max: Fury Road“ und „Halloween“.

Beim Grübeln über die Gesetzmäßigkeiten von Requels fiel der Groschen. Funktionieren nicht auch die meisten Beiträge über die Pandemie nach diesem Muster? Sie bieten neue Informationen, setzen sie aber auch in einen Kontext, indem sie die Vorgeschichte erzählen. Basiswissen erfordern sie dennoch, weil nicht jedes Details ständig erklärt werden kann. Die richtige Balance zu finden macht letztlich einen gelungenen Artikel aus.

Erfahrene Journalisten mit Sinn für Storytelling müssen nicht lange nachdenken, sie machen das instinktiv – Neuigkeiten zuerst, um den Wissensdurst der Leserschaft zu stillen, dann erst ihre Einordnung und am Ende ein „Was bisher geschah“. Aber nicht zu viel davon, um niemanden zu langweilen. Der Anspruch lautet: Kenner der Materie müssen ebenso auf ihre Kosten kommen wie jemand, der sie nur am Rande verfolgt.

Wie bei „Scream 5“, der ein Leckerbissen für Fans ist, den aber auch Besucher mögen werden, die das Original nicht kennen. Das ist wohl der Grundsatz aller erzählenden Medien – egal, ob sie in erster Linie informieren oder unterhalten. Achten Sie einmal darauf . . . beim nächsten Requel, der Ihnen serviert wird.

