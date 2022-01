Die erfolgreichen Mini-Serie ist fiktiv, eine frühere sowjetische Großmeisterin wird jedoch namentlich erwähnt – und verklagt Netflix auf Schadenersatz.

Ein Waisenkind mit Hang zu Rauschmitteln lernt in den 1960er Jahren das Schachspielen und stellt die Welt der Großmeister auf den Kopf: Das ist die Handlung der Netflix-Serie "Das Damengambit", die 2020 für viel Aufsehen sorgte und einen eher unerwarteten Rekord für den Streamingdienst aufstellte. Hauptfigur Beth Harmon ist fiktiv, aber was auf dem Schachbrett in der Serie passiert, meist glaubwürdig. Die Züge der Spielerin stammen aus Großmeister-Partien, die der frühere Weltmeister Garri Kasparow ausgewählt hat. Bücher, Figuren und Schachuhren aus den 60er-Jahren tragen zur Authentizität bei.

Neben den fiktiven Namen kommen in der Serie aber auch reale vor: Etwa der von Nona Gaprindaschwili. Und die ist mit ihrer Charakterisierung alles andere als einverstanden: Die Darstellung ihrer Person sei "sexistisch und herabsetzend", weshalb sie Netflix im Herbst auf fünf Mio. Dollar verklagt hatte. Ein Gericht in Los Angeles hat nun die Klage der Schachspielerin zugelassen: Bundesrichterin Virginia Phillips begründete ihre Entscheidung damit, dass "die Tatsache, dass es sich bei der Serie um ein fiktionales Werk handelt, Netflix nicht von der Haftung für Verleumdung befreit".

Die Behauptung einer Figur in der Serie, dass die Georgierin niemals in Schachturnieren gegen Männer angetreten sei, sei "erwiesenermaßen falsch“, heißt es in der Klagsschrift. Die 80-Jährige hatte 1968, dem Jahr, in dem auch die Serie spielt, gegen dutzende männliche Konkurrenten gespielt. Die Darstellung ihrer Person sei "sexistisch und herabsetzend“. Zu allem Überfluss sei Gaprindaschwili in der Serie als Russin statt als Georgierin beschrieben worden.

Die 1941 im westgeorgischen Sugdidi geborene Gaprindaschwili hatte mit 13 Jahren mit dem Schachspielen angefangen. Mit 20 gewann sie die Schachweltmeisterschaft der Damen. Sie verteidigte ihren Titel vier Mal, bevor er ihr 1978 von einer anderen Georgierin, der damals 17-jährigen Maia Tschiburdanidse, abgenommen wurde. Im selben Jahr wurde Gaprindaschwili als erste Frau vom Internationalen Schachverband (Fide) zur Großmeisterin erklärt.

Was darf eine fiktionale Serie?

Die Anwälte von Netflix hatten versucht, die Klage mit der Begründung abzuweisen, dass es sich bei der Serie um ein fiktionales Werk handle und sie daher durch die Meinungsfreiheit geschützt sei. Richterin Phillips befand am Donnerstag jedoch, dass dieser Umstand Netflix nicht von der Haftung befreie.

"Das Damengambit" ist die erfolgreichste Mini-Serie von Netflix überhaupt. Nach Angaben des Streamingdienstes schauten allein in den ersten 28 Tagen 62 Millionen Haushalte die Geschichte des fiktiven Schachgenies Beth Harmon. Die Serie mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle trieb weltweit den Verkauf von Schachbrettern in die Höhe.

(red./APA)