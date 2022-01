Die Sozialisten von Premier Costa können nach vier Jahren unliebsamer Minderheitsregierung künftig ohne Partner regieren. Auch die Rechtspopulisten feiern - sie werden zur drittstärksten Kraft im Parlament.

Madrid/Lissabon. Selbst Portugals sozialistischer Premier António Costa hatte nicht mit diesem Erfolg gerechnet: Der 60-Jährige holte in der Parlamentsneuwahl mit seinen sozialdemokratisch orientierten Sozialisten die absolute Mehrheit. Damit kann Costa, der seit sechs Jahren mit einer wackeligen Minderheitsregierung im Amt war, nun bequem die kommenden vier Jahre weiterregieren und sein Reformwerk fortsetzen. Trotz seines Triumphs zeigte Costa Dialogbereitschaft: „In einer Demokratie kann niemand allein regieren.“

An Herausforderungen mangelt es nicht. Portugals Wirtschaft wächst zwar seit Jahren überdurchschnittlich, das Land gehört aber zusammen mit Griechenland immer noch zu den ärmsten Ländern Südeuropas. Was den Wohlstand betrifft, liegt der Staat mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat erst bei 76 Prozent des EU-Niveaus. Die Arbeitslosigkeit ist mit sechs Prozent gering. Die Löhne sind jedoch extrem niedrig, die Mieten in den Städten hingegen sehr hoch. Hunderttausende junge Portugiesen verlassen deswegen das Land und suchen im Ausland ihr Glück.