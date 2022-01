Karaoke-Party im Auto mit TeslaMic

Der Autohersteller Tesla ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nun veröffentlichte das Unternehmen ein Mikrofon samt Software für Karaoke-Partys im Auto. Vorerst aber nur für China.

Wo, wenn nicht in China könnte dieses Accessoire seine Premiere feiern? Tesla hat ein eigenes Mikrofon für das Auto vorgestellt. Das TeslaMic soll spontane Roadtrip-Karaoke-Partys ermöglichen. Dafür wurde auch die bereits verfügbare Karaoke-Software ausgebaut.

Falsch und mit Überzeugung, das ist unter der Dusche genau so legitim wie im Auto. Da macht es auch nichts, wenn der Text nur so halb bekannt ist und Rhythmus und Melodie nicht immer einwandfrei sind. Während einer längeren Fahrt sich mit einer Karaoke-Party die Zeit vertreiben, ist in unseren Breitengraden wohl kaum üblich. In China hingegen ist Karaoke ein Nationalsport. Kaum verwunderlich also, dass just dort das TeslaMic seine Premiere feiert. Wobei kaum jemand das kabellose Mikrofon in die Hände bekommen wird.

Kaum war das unübliche Accessoire angekündigt, war es auch schon wieder ausverkauft. Die Software mit dem Namen Leishi KTV und Mikrofon werden gemeinsam für knapp 190 Dollar angeboten und sollen erst wieder Ende 2022 verfügbar sein.

Wer nicht so lange warten will, kann sich sein ganz eigenes Carpool-Karaoke nach dem Vorbild des Briten James Corden schaffen. Online werden zahlreiche Karaoke-Mikrofone angeboten, die einfach mit dem Smartphone über Bluetooth verbunden werden können. Diese kosten auch deutlich weniger und sind für knapp 25 Euro verfügbar.

(bagre)