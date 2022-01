Kim Jong-un buhlt mit Raketen um Aufmerksamkeit der USA

Noch nie hat Pjöngjang bei der Demonstration seiner Waffentechnik ein solch atemberaubendes Tempo vorgelegt.

Pjöngjang heizt die Raketenhatz an. Am Montag vermeldete Nordkorea den ersten Test einer potenziell atomwaffenfähigen ballistischen Mittelstreckenrakete seit 2017 von eigenem Boden.

Zwei Umstände fallen auf. Zum einen zeigen Staatsmedien ungewöhnliche Bilder vom Start – aus dem Weltraum, angeblich aufgenommen mit einer Kamera, die an dem Geschoss montiert gewesen sein soll. Vermutlich aus 2000 Kilometer Höhe zeigen die Fotos Teile der koreanischen Halbinsel, müssen also unmittelbar nach dem Abschuss entstanden sein. Zum anderen – und das könnte noch mehr beunruhigen – soll sich diese „ballistische Mittel- und Langstreckenrakete“ bereits in der Produktionsphase befinden.