Ein Platzerl für Zoom-Calls

Nach bald zwei Jahren im wiederkehrenden Home-Office überlege ich also langsam, mir tatsächlich ein Büro zu Hause einzurichten. Mir fällt auf, dass praktisch alle, mit denen ich so via Teams und Dings zu tun habe, schon fast Influencer-genau darauf achten, was sich in ihrem Hintergrund so abspielt. Nur bei mir klappt das nicht so gut. Das hängt damit zusammen, dass ich keinen fixen Platz zum Home-Officen habe. Einmal sitze ich im äußersten Zimmer des Mittleren, einmal im mittleren Zimmer des Jüngsten, dann im angrenzenden Zimmer des Ältesten, in dem der Mittlere in jüngster Zeit wieder häufiger lernt. Die Kulisse ist jedenfalls immer ein unaufgeräumtes Kinderzimmer.

In meinem Schlafzimmer kann man nur am Bett sitzen (oder im Kasten), was mir beides unpassend vorkommt, da doch lieber fallweise das Badezimmer (keine Angst, es gibt da eine weiße Wand, ich stelle keine Badewanne, Zahnbürsten oder Schlimmeres in die Auslage). Die Küche ist mir irgendwie zu privat (ja, mehr als mein Badezimmer), meine Bücher als Hintergrund sowieso, bevor ich die herzeige, muss ich jemanden schon wirklich gut kennen. Das Wohnzimmer hat nur Liegegelegenheiten, das macht mich zu einem lümmeligen Gegenüber, das ich niemandem zumuten will.

Wenn ich in der Redaktion Home-Office mache, habe ich auch so meine Probleme. Die Kamera ist am Laptop, den ich aber mit einem Bildschirm verbunden habe, der blind ist. Schau ich in den Laptop, irritiert mich der große Screen, schaue ich dort hinein, schiele ich in die Videokonferenz. Weil ich mich am besten auf das Gehörte konzentrieren kann, wenn ich auf und ab gehe, konferiere ich meist ohne Kamera. Aber jetzt suche ich mir ein festes Platzerl mit Insta-Qualitäten. Die werden Augen machen.

