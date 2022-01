Und was kommt jetzt, Señor Nadal?

Rafael Nadal beim Fotoshooting in Melbourne am Tag nach seinem Finaltriumph.

Rafael Nadals 21. Grand-Slam-Titel könnte der letzte große Coup des Spaniers auf Hartplatz gewesen sein. Der 35-Jährige versteht es zwar wie kein Zweiter, Grenzen zu überwinden, zugleich tickt seine innere Uhr aber lauter denn je.

In der Stunde einer seiner emotionalsten Siege wollte Rafael Nadal einfach nur den Moment genießen und nicht allzu fern gen Zukunft blicken. Fragen, wann er wieder auf dem Tennisplatz zu sehen sein werde und was nach seinem furiosen Hartplatz-Coup in Down Under wohl erst bei den Sandplatzturnieren in Europa möglich sei, ließ er unbeantwortet.

Der 21. Grand-Slam-Titel, der zweite in Melbourne, hatte Nadal unendlich glücklich gemacht, ihn aber auch die allerletzten Kraftreserven gekostet. Das dramatische Finale gegen Daniil Medwedew am Sonntag konnte der 35-Jährige laut eigener Aussage ohne Schmerzen spielen, aber natürlich blieben die Belastungen der vergangenen Wochen nicht ohne Folgen.

Mitsamt des Vorbereitungsturniers in Melbourne absolvierte Nadal zehn Matches in 25 Tagen. Ein Pensum, das er zuletzt im Mai 2021 vor und während der French Open in Paris abgespult hatte. „Ich bin froh, dass ich drei Wochen Tennis spielen konnte“, sagte Nadal in dem Wissen, dass dies alles, nur nicht selbstverständlich war.