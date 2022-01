Eine Österreicherin ist bei Olympia dem Puck auf der Spur

Erneut fehlen Österreichs Eishockey-Teams bei den Winterspielen, und doch gibt es eine, die Rotweißrot in Peking vertritt: Für Julia Kainberger, 27 und aus Zell am See, wird als Schiedsrichterassistentin ein Lebenstraum Wirklichkeit.

Eigentlich ist Julia Kainberger in Salzburg Lehrerin. Und doch war es der 27-Jährigen aus Zell am See nie genug, nur Kindern etwas über Biologie und Geografie beizubringen respektive darauf zu achten, dass sie in der Schule die Regeln einhalten. Im Eishockey fand sie als Verteidigerin ihren Spaß, spielte bei den Zeller Eisbären, Salzburgs Eagles oder im Nationalteam – doch sie wollte mehr und wechselte, trotz Skepsis mancher Mitspielerin, die Seiten.

Kainberger wurde Schiedsrichterin, und in diesem Metier behauptet sich die Pinzgauerin mittlerweile in weit über 100 Partien pro Saison. Sie taucht seit nunmehr drei Jahren bei Partien der Alps Hockey- und Ice-League auf. Wohlgemerkt: sie ist die einzige Frau in Österreich, die sich unter Männern behaupten darf. Nachwuchsspiele leitet sie als Referee, ansonst tritt sie als Assistentin auf, als sogenannte „Lineswoman“.