Hochrangige EU-Besucher sichern Kiew Rückhalt zu

Delegation des Europaparlaments besucht Kiew, Mariupol, Donetsk, Kommissions-Vizechef Dombrovskis trifft Präsident Selenskij.

Die Union bemüht sich, angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze der Ukraine Solidarität mit Kiew zu zeigen. Gleich zwei hochrangige Besuche aus Brüssel kreuzen sich diese Woche. Seit Sonntag ist eine Delegation des Europaparlaments in Kiew, Mariupol und der Grenze zu den separatistischen prorussischen „Republiken“ im Osten des Landes unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Deren Leiter, die frühere französische Europaministerin Nathalie Loiseau (Renew Europe) und der CDU-Außenpolitiker David McAllister (Europäische Volkspartei) betonten am Montag bei einer Pressekonferenz in Schwarzmeerhafenstadt Mariupol, wo sie auch an einer Lagebesprechung der ukrainischen Streitkräfte teilnahmen, die unverbrüchliche Solidarität der EU mit der Ukraine.